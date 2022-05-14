Роспотребнадзор: В России не выявлено случаев гепатита неизвестной этиологии

17:54 Автор: Варвара Комарова

Источник: РИА Новости

В России не зафиксировано ни одного случая заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения, об этом заявили в Роспотребнадзоре, передает РИА «Новости».

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 348 вероятных случая острого гепатита неизвестной этиологии в более чем 20 странах Европейского, Американского, Западно-Тихоокеанского и Юго-Восточного региона по состоянию на 10 мая, при этом есть пять летальных исходов.

В то же время по состоянию на 14 мая в России нет заболевших гепатитом неизвестной этиологии, сообщили в федеральной службе. «Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах», — также заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предписал заняться дополнительной профилактикой холеры в России — соответствующее постановление подписала глава службы Анна Попова. Документ ужесточает лабораторный контроль сточных вод и отрабатывает алгоритм межведомственного взаимодействия на случай вспышки заболевания. Территориальным управлениям Роспотребнадзора предписали до 1 июня оценить готовность больниц и лабораторий, организовать всестороннюю подготовку медиков и подумать над актуализацией комплексных планов санитарной охраны территории.





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