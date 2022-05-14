Самые лучшие и самые худшие черты характера Девы

Вадим Карасев

Девы для многих людей являются тайной. Настало время узнать о самых лучших и худших чертах представителей данного Знака. Теперь вы будете точно знать, чего можно ожидать от этих людей.

Девы относятся к Знакам с самым сильным характером. Это не случайность, а закономерный вывод, основанный на наблюдениях. Люди данного Знака только кажутся слабыми и невзрачными. На самом деле, в них заключена огромная сила, хоть они и сами порой этого не понимают.

Самые лучшие черты характера Девы

Стремление к заботе о близких. Девы обожают заботиться о людях. Если Дева не делает этого в отношении вас, значит вы недостаточно близки для этого человека. Они часто навещают родственников, дарят подарки детям и второй половинке, а самое главное — почти всегда оказывают психологическую поддержку. Секрет их тяги к помощи заключается в повышенной эмпатии. Если вам плохо, дева всегда это почувствует. Главное — не злоупотреблять этим.

Чистоплотность и любовь к порядку. Девы почти всегда являются людьми, которым необходимо содержать свой дом в чистоте. Они ненавидят грязь, разбросанные вещи, беспорядок. Если вы грязнуля, то будьте готовы к замечаниям со стороны представителей данного Знака. Деве очень не комфортно жить рядом с теми, кто не может создавать и поддерживать вокруг себя порядок, гармонию. Еще Девы очень любят убираться в одиночестве — чтобы им никто не мешал.

Умение благодарить. Девы — одни из самых благодарных людей. Они умеют говорить «спасибо», делать приятные вещи в ответ на доброту. Если вы сделали для них что-то хорошее, то будьте уверены в том, что они просто так это не оставят. Их порыв объясняется не тем, что они не хотят быть кому-то должны, а искренней и чистой добротой. Они считают, что доброта и взаимная бескорыстная помощь — это высшее благо, которое необходимо ценить.

Худшие черты характера Девы

Склонность к критике. Девы вечно всех вокруг критикуют. Им всегда что-то не нравится в фильме, который они смотрят, в книге, которую читают, в людях, с которыми общаются. Они по своей сути являются перфекционистами, поэтому они так требовательны к себе и окружающим. Недаром говорят, что из Дев получаются самые строгие учителя математики. Они крайне быстро выходят из себя, когда им не удается достучаться до человека и донести ему свою мысль.

Нетерпеливость. Девы ненавидят откладывать что-то на потом. Если они могут купить что-то важное сейчас, им нужно приобрести это сию минуту. Если у них появились какие-то дела. Нужно решить их как можно скорее. Продиктовано такое поведение повышенной тревожностью и нервозностью. Девы часто из-за этих черт характера заражают всех вокруг негативом, за что потом долго расплачиваются, ведь жить с ними или работать в одном коллективе — все равно, что сидеть на бомбе. Одна небольшая проблема заставит Дев думать, что наступает конец света.