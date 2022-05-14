Сергей Безруков посмеялся над мэром Москвы Собяниным

Актер Сергей Безруков высказался о новой инициативе мэра Москвы. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своей соцсети, что в столице появится кинематографический квартал, улицы которого получат имена известных отечественных кинематографистов. «Новые улицы получат имена прославленного Сергея Бондарчука, знаменитого Леонида Гайдая, любимого Анатолия Папанова, обаятельного Олега Табакова, романтического Василия Ланового, благородного Алексея Баталова, блистательного Евгения Евстигнеева, неподражаемого Иннокентия Смоктуновского, аристократичного Олега Янковского, несравненной Фаины Раневской и незабываемого Андрея Миронова», — написал Собянин.Сергей Безруков - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» На новость эмоционально отреагировал актер Сергей Безруков. «Так вот чего не хватало Москве! Улицы Олега Павловича Табакова! Обязательно при случае прогуляюсь по улице своего мастера», — написал Безруков в телеграм-канале. Кинематографический квартал появится в столичном районе «Раменки», где уже более 90 лет работает киностудия «Мосфильм».