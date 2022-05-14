СК РФ установил личность причастного к обстрелам ДНР командира
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СК РФ установил личность причастного к обстрелам ДНР командира

СК РФ установил личность причастного к обстрелам ДНР командира

Тема: Военная операция на Украине


13:03  Автор: Варвара Комарова


Источник: Следственный комитет



Следственный комитет России установил личность еще одного украинского военного, причастного к обстрелам Донбасса, и возбудил против него уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о начальнике командного пункта штаба 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ подполковника Андрея Ткачука и ряда других командиров, которые уже стали фигурантами уголовных дел по статьям о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов.

Как уточняют в СК, 12-13 мая Ткачук и другие командиры отдавали приказы об артиллерийских обстрелах нескольких районов Донецка и Ясиноватой. Александр Бондаренко, Мирослав Верховой, Артем Пучков, Геннадий Бойко причастны к артиллерийским обстрелам Докучаевска. В результате обстрела Горловки и села Владимировка в ДНР погибли трое несовершеннолетних, 11 мирных жителей получили ранения.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет предъявил очное обвинение военнослужащему националистического украинского батальона «Айдар» Владимиру Чигировскому по факту жестокого обращения с гражданским населением. Также накануне были объявлены в розыск шестеро украинских военнослужащих.


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#Украина #Донбасс #военные


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# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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