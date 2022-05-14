СК РФ завел дело после обстрела в Донбассе журналистов RT
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СК РФ завел дело после обстрела в Донбассе журналистов RT

СК РФ завел дело после обстрела в Донбассе журналистов RT

19:25  Автор: Варвара Комарова


Источник: Следственный комитет



Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения журналистов телеканала RT и мирных граждан в ДНР, информирует ведомство.

Ранее журналисты сообщили в Telegram-канале RT, что ВСУ обстреляли сотрудников съемочной группы военного корреспондента Валентина Горшенина под Докучаевском в Донбассе. Сам Горшенин не пострадал, а у операторов Владимира Баталина и Виктора Мирошникова были обнаружены осколочные ранения ног и спины.

Как уточняет СК, 13 мая украинские военнослужащие вблизи города Докучаевска Донецкой Народной Республики с применением РСЗО «Ураган» произвели прицельный обстрел по объектам гражданской инфраструктуры. 1 человек погиб, ранения различной степени тяжести получили 2 сотрудника съемочной группы RT и 2 мирных жителя, были повреждены 3 автомобиля и 9 квартир.

«Следователи принимают меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в СК.

Ранее в ведомстве сообщили, что следователи установили личность еще одного украинского военного, причастного к обстрелам Донбасса. Им оказался начальник командного пункта штаба 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ подполковник Андрей Ткачук. Возбуждено дело по статьям о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов.

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#Украина #Донбасс #происшествия


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# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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