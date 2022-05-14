Слух: Hellblade 2 выйдет в этом году, согласно информации от Xbox в Турции

Вадим Карасев





После переноса Redfall и Starfield на 2023 год, у Xbox не осталось эксклюзивов, которые бы имели точную дату релиза в этом году. Однако, команды Microsoft явно намерены выпустить в течение года некоторое количество эксклюзивов Xbox, и одним из них может стать Hellblade 2.

Турецкое подразделение Xbox опубликовало видео, в котором рассказывается про Xbox Series S. Само это видео можно посмотреть ниже, в нем есть информация и про игровую линейку. В частности, как обратил внимание один из пользователей (владеющий турецким), в видео говорится: «Мы ждем в этом году Hellblade 2, у нас будет больше времени, чтобы испытать талант озвучки игры».

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Студия Ninja Theory пока официально не сообщала, когда планирует выпустить Hellblade 2. Но в разработке игра находится уже довольно давно — ее анонс состоялся еще в 2019 году, а в конце 2021 года показали первый геймплей.