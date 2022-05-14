Василиса Володина рассказала о пятнице тринадцатого

Астролог Василиса Володина высказалась о самом страшном дне. Сегодня пятница, 13-е. Этот день давно принято считать несчастливым. Склонные к суевериям люди ждут в это время мелких неприятностей. На что влияет этот день? Считается, что в пятницу, которая выпала на 13-е число, вырастает вероятность конфликтов с друзьями и близкими. Копившиеся долгое время в человеке негативные эмоции легко выходят наружу, а дела буквально валятся из рук. Астролог Василиса Володина считает, что бояться его не стоит. Наоборот — нужно активировать свои усилия, энергию и с энтузиазмом браться за новые дела.Василиса Володина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Хорошие новости, пятница, 13-е. Денек явно тянет на «преображение» и «воскрешение». Тут не только символика числа 13, которое рассказывает нам про «смерть старого и новую жизнь». Но и соединение Солнца с Северным узлом – а значит время искать в себе какую-то особенную энергию для старта чего-то нового», — рассказала астролог в своем Telegram-канале. Откуда вообще взялся этот страх перед пятницей, 13-го? Одна из версий гласит, что суеверия в отношении пятницы, 13-го, появились после событий 13 октября 1307-го. Французский король Филипп IV арестовал тогда членов ордена тамплиеров. Их обвинили в богохульстве и отречении от Христа. После этого орден был распущен. Многих арестованных подвергли пыткам, а затем казнили. Через семь лет в Париже были заживо сожжены последние члены этого ордена. Согласно легенде, магистр ордена тамплиеров де Моле перед смертью проклял наблюдавшего за казнью короля и весь его род.