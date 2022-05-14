Виктория Боня пожаловалась, что ее дочь ругают в школе
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Виктория Боня пожаловалась, что ее дочь ругают в школе

Виктория Боня пожаловалась, что ее дочь ругают в школе
Ведущая и модель Виктория Боня рассказала о заграничных учителях. Телеведущая недовольна работой учителей в частной школе её дочери. Анджелина, которую бывшая звезда «Дома-2» родила от миллионера, учится в одной из элитных школ в Монако. Несмотря на статус заведения, российская звезда имеет ряд претензий к преподавательскому составу. Боня рассказала, что педагоги повышают на её дочь голос. Девочку регулярно отчитывают в жесткой форме за опоздания. Виктория оправдывается, что в городе проходит один из этапов гонки «Формулы 1», из-за чего образовываются большие пробки. Из-за этого у телезвезды не получается вовремя подвозить дочку до школы.
Виктория Боня - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Виктория советует дочке отстаивать свою позицию и не давать учителям, превышающим свои полномочия, унижать себя. «Я считаю, что нужно сказать: «Не кричите на меня. На меня мама с папой не кричат, а вы кричите». Они пользуются тем, что дети боятся что-то сказать», — считает Боня. Но дочка к советам своей матери прислушиваться не хочет, так как боится, что это приведет к серьезным проблемам и она окажется в кабинете директора. Кстати, не так давно Боня задумалась над тем, что ей следует вернуться к отцу её дочки Алексу Смерфиту. Виктория сохранила хорошие отношения с бывшим женихом. Он продолжает оказывать ей финансовую поддержку и часто видится с дочкой. Не исключено, что родители Анджелины решат дать своим чувствам второй шанс.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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