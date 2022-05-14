Xbox Series X | S продаются лучше Playstation 5 в США в этом году
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Xbox Series X | S продаются лучше Playstation 5 в США в этом году

Xbox Series X | S продаются лучше Playstation 5 в США в этом году


Аналитики NPD Group опубликовали результаты по консольному рынку США за апрель 2022 года, а также подвели некоторые итоги общие в 2022 году за первые 4 месяца. Согласно данным аналитиков, самая продаваемая консоль апреля в США — это Nintendo Switch. На втором месте по количеству проданных консолей в США за апрель находятся консоли Xbox Series X | S, а замыкает тройку Playstation 5.

При этом, аналитики из NPD Group отмечают, что Xbox Series X | S за первые 4 месяца 2022 года обходят по продажам Playstation 5. Напомним, что в США, как и в других странах, сохраняется дефицит Xbox Series X и Playstation 5, тогда как купить Xbox Series S гораздо проще.

Помимо информации о продажах консолей, аналитики приводят сведения об играх. Самым успешным проектом апреля стала новинка — LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Новая игра серии LEGO заняла первое место в чартах продаж апреля на территории США на всех платформах.


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По материалам: newxboxone

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