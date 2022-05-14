Законы, вступающие в силу с 15 мая

21:01 Автор: Ирина Макеева

Уточнен порядок отбора регионов для предоставления субсидий на возмещение затрат по созданию, модернизации или реконструкции инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков и особых экономических зонах.

Установлено, что резидент особой экономической зоны не может иметь филиалов и представительств за её пределами.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2022 года № 820 «О внесении изменения в пункт 2 Правил отбора субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки в форме иных межбюджетных трансфертов на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков, особых экономических зон»

Внесены изменения в Правила осуществления «Российским экспортным центром» деятельности по поддержке экспорта и импорта, а также взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами и агентами валютного контроля и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

В частности, с 10 до 15 дней увеличен срок на подготовку заключений центра на проекты актов по вопросам господдержки экспорта и импорта.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2022 года № 821 «О внесении изменений в Правила осуществления акционерным обществом «Российский экспортный центр» деятельности по поддержке экспорта и импорта, а также взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами и агентами валютного контроля и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»

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