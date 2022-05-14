Журналистка прошлась по Алле Пугачевой
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Журналистка прошлась по Алле Пугачевой

Журналистка прошлась по Алле Пугачевой
Ксения Ларина высказалась о будущем певицы Аллы Пугачевой. Все больше артистов высказывает мнение относительно политической ситуации в мире. Своим видением поделился и Максим Галкин, чем вызвал бурю негодования у публики. А вот Алла Пугачева пока предпочитает молчать. По словам журналистки Ксении Лариной, выступать с протестом для артистов чревато волной хейта даже от некогда верных поклонников. «Никаких авторитетов уже нет. Жду, что со дня на день будут топтать Аллу Борисовну, нашу священную корову в высоком смысле слова. Если уж Максима Галкина они затоптали, требуют лишить званий и концертов…» — говорила она в YouTube-шоу «И грянул Грэм».
Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, что вскоре после отъезда с женой и детьми в Израиль Максим Галкин сделал публичное заявление о том, что думает относительно политической ситуации в мире. У многих слова артиста вызвали бурю негодования. В сторону звезды посыпались обвинения в предательстве. Сам Галкин уверяет: никакой выгоды от высказываний он не получил. Напротив, был отменен ряд его концертов в России, а недавно забрали и кресло ведущего в шоу «Сегодня вечером» на Первом канале. «Предательства здесь нет. Вы в голове разграничьте «власть» и «родину». Я всегда это различал. И есть люди, которым я верен всегда. Для меня нет границ, есть зритель, зал и сцена», — говорил Максим. 73-летняя Алла Пугачева пока предпочитает молчать. Никто не знает поддерживает ли мужа Примадонна или нет. Однако еще до февральских событий в Сети ходили слухи о возможном разводе пары.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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