10 платьев на лето: от яркого мини до удобного сарафана
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10 платьев на лето: от яркого мини до удобного сарафана

10 платьев на лето: от яркого мини до удобного сарафана

Классное платье для лета — вещь столь же необходимая, как купальник или солнцезащитные очки. Осталось найти свою идеальную модель. В новой подборке редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала варианты от российских брендов на любой вкус: от сексуального мини до романтичных сарафанов.

1.Платье-рубашка Zabelina

Цена: 27 000 руб.

В жару точно не обойтись без свободного хлопкового платья-рубашки. Варианты с оригинальными авторскими принтами можно найти в коллаборация дизайнера Анны Забелиной и художника Никиты Лукьянова.


Zabelina

2.Платье с разрезом Nude Story

Цена: 14 150 руб.

Приталенное платье с разрезом придется по душе тем, для кого летний гардероб неполон без вещей с цветочным принтом.


Nude Story

3.Льняное платье 12 Storeez

Цена: 13 980 руб.

Если от ярко-розового оттенка в этом сезоне вы уже успели устать, но отступать от трендов слишком далеко все-таки не хочется, то можно присмотреться к льняному платью кораллового оттенка с открытым животом — вырезы в самых разных местах на лифе по-прежнему в моде.


4.Хлопковое платье на пуговицах You

Цена: 7 800 руб.

Классическая модель платья на пуговицах покоряет своей лаконичностью и элегантностью. Такой наряд смело можно носить и в офис, и на свидания, и захватить с собой в отпуск — и везде он будет к месту.


5.Мини-платье с открытыми плечами Love Republic

Цена: 4 999 руб.

Платья из фактурного трикотажа сейчас в тренде, ну а бретель на шее придает классическому крою с открытыми плечами более современный вид.


6.Мини-платье 2Mood

Цена: 5 980 руб.

Лаконичный крой, напоминающий удлиненную майку, и яркий цвет — отличный вариант платья на каждый жаркий день. Комбинировать такое платье легко можно и с кедами, и с босоножками, и с модными сандалиями.


7.Платье с асимметричными фигурными вырезами Lime

Цена: 4 999 руб.

Асимметрия все еще в моде, а платья с вырезами в районе талии остаются одним из главных трендов года. Наряды в таком стиле носят Дженнифер Лопес, Эмили Ратажковски, Кендалл Дженнер и другие звезды. Если на слишком экстремальные вырезы вы пока не решаетесь, то стоит присмотреться к более сдержанным вариантам — сочетание небольшого выреза на талии и на плече смотрится весьма изысканно.


8.Трикотажное платье на бретельках All We Need

Цена: 9 490 руб.

Как мы уже отмечали, трикотажные платья сейчас востребованы среди модниц. Облегающее макси на бретельках в этом сезоне вполне может заменить поднадоевшие платья-комбинации.


9.Сарафан с принтом Akhmadullina Dreams

Цена: 13 590 руб.

Без сарафана летом никуда, и свою идеальную модель уже пора начинать искать. На сайте бренда скоро в продажу как раз поступят новые модели, например, этот бледно-зеленый сарафан с неярким принтом и эластичной вставкой на талии.


10.Сарафан с перекрестной деталью fy:r

Цена: 13 800 руб.

Тем, кто летом предпочитает одежду из натуральных тканей, стоит обратить внимание на эту модель из вываренного льна приглушенного красного цвета с перекрестной деталью на груди. Бренд позиционирует себя как "проект о любви к русской культуре" и предлагает лаконичные вещи, вдохновленные природой Севера, при изготовлении которых нередко используются винтажные ткани.



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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