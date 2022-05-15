10 жизненных и забавных комиксов о проблемах кудрявых девушек
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

10 жизненных и забавных комиксов о проблемах кудрявых девушек

10 жизненных и забавных комиксов о проблемах кудрявых девушек

25-летний иллюстратор Анджела Ваз из Бангалора, Индия, не понаслышке знает о том, как живется девушкам с кудрявыми волосами. Она утверждает, что ни за что бы не променяла свои кудряшки на прямые волосы, но с кудрями столько проблем! Именно об этом и пойдет речь в следующих 10 комиксах.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

Последние новости

Биография Никиты Преснякова: личная жизнь, родители, жена, дети, рост (фото)
Биография Никиты Преснякова: личная жизнь, родители, жена, дети, рост
Биография Татьяны Навки: личная жизнь, фигуристка, национальность, дети, мужья, возраст (фото)
Биография Татьяны Навки: личная жизнь, фигуристка, национальность,
Ксения Собчак похвасталась изысканными интерьерами нового особняка на Рублевке
Ксения Собчак похвасталась изысканными интерьерами нового особняка на
Яна Рудковская высказалась о результатах конкурса «Евровидение»
Яна Рудковская высказалась о результатах конкурса «Евровидение»
10 платьев на лето: от яркого мини до удобного сарафана
10 платьев на лето: от яркого мини до удобного сарафана
10 жизненных и забавных комиксов о проблемах кудрявых девушек
10 жизненных и забавных комиксов о проблемах кудрявых девушек
На Xbox может скоро появиться редактор динамических фонов
На Xbox может скоро появиться редактор динамических фонов
Гадалка сделала предсказание о будущем Максима Галкина
Гадалка сделала предсказание о будущем Максима Галкина
По слухам, Иван Ургант будет гастролировать в Германии со своим шоу
По слухам, Иван Ургант будет гастролировать в Германии со своим шоу
Григорий Лепс рассказал о сексе с женой
Григорий Лепс рассказал о сексе с женой
Татьяна Буланова рассказала о своем будущем материнстве
Татьяна Буланова рассказала о своем будущем материнстве
Инсайдер: в этом году Microsoft выпустит сборник переизданий Gears of War
Инсайдер: в этом году Microsoft выпустит сборник переизданий Gears of

Топ на сегодня

Игру Hexic HD на Xbox сейчас можно получить бесплатно
Игру Hexic HD на Xbox сейчас можно получить бесплатно
Надежда Бабкина высказалась о судьбе шоу «Модный приговор»
Надежда Бабкина высказалась о судьбе шоу «Модный приговор»
Юлия Высоцкая призналась, почему она и Кончаловский сразу приглянулись друг другу
Юлия Высоцкая призналась, почему она и Кончаловский сразу
Лера Кудрявцева не довольна своей внешностью
Лера Кудрявцева не довольна своей внешностью
ЧП: Скончался Ренат Ибрагимов
ЧП: Скончался Ренат Ибрагимов

Еще по теме

12 проблем всех женщин в забавных, но правдивых комиксах
Как пьянеют разные знаки зодиака?
6 забавных комиксов о том, что было бы, если бы в мультиках Диснея была полиция
Поздравляем дорогих защитников, пап и мужчин с 23 февраля! Ура!