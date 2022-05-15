10 жизненных и забавных комиксов о проблемах кудрявых девушек

25-летний иллюстратор Анджела Ваз из Бангалора, Индия, не понаслышке знает о том, как живется девушкам с кудрявыми волосами. Она утверждает, что ни за что бы не променяла свои кудряшки на прямые волосы, но с кудрями столько проблем! Именно об этом и пойдет речь в следующих 10 комиксах.

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