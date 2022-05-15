6 фактов о Львах, про которые вы не знали

Вадим Карасев

Львы кажутся на первый взгляд людьми совершенно понятными и лишенными каких-либо скрытых черт характера. Это впечатление ошибочно, поскольку Львам есть чем вас удивить. Астрологи рассказали, какие черты характера реже других освещаются в астрообзорах.

Ранее мы рассказывали вам о самых лучших и самых худших чертах характера Львов. Настало время узнать о том, что не вошло в список хороших и плохих качеств, либо постоянно остается «за кадром» и никак не освещается.

Львы крайне редко изменяют

Если им что-то не нравится, то они все скажут в лицо, а потом либо уйдут восвояси, хлопнув дверью, либо найдут в себе силы попробовать воскресить отношения и любовь. Согласно наблюдениям, Львы изменяют редко, но лишь по одной причине — месть. Первыми они никогда налево не пойдут, но это не значит, Что вы можете вести себя с ними так, как вам вздумается. У Львов есть гордость, так что не думайте, что они будут вас терпеть вечно.

Львы реже других людей попадают в аварии

Точнее, они расположились на втором месте после собранных Козерогов. Это довольно странно, учитывая, что Львы — это очень агрессивные и импульсивные люди. Секрет их малой аварийности за рулем заключается в невероятной уверенности в себе и своих навыках. Если Лев чувствует, что не готов к определенным маневрам, то он их делать не будет. Кто бы что ни говорил, но эти люди заботятся о своем здоровье и здоровье своих близких. Если они едут не одни, то точно не станут превышать скорость и нарушать другие правила.

Львы ненавидят ждать

Больше всего их раздражают очереди. Эти люди не могут усидеть на месте, потому что им скучно. Исключение составляют те ситуации, когда рядом с ними любимый человек или друг. Такие моменты они используют для общения. Не заставляйте Льва ждать, если не хотите, чтобы этот человек не начал вас ненавидеть. На свидание приходите первыми — так вы гарантируете себе их уважение.

Львы часто становятся образцами для подражания

Этого в большинстве случаев не знают даже сами Львы. Возможно, это возведет уверенность Львов в новую степень, но они действительно часто становятся примером для других людей -даже для врагов. Скорее всего, эти люди никогда не признаются Льву в том, что они хотят быть на него похожими, но факт остается фактом.

Люди видят сильные стороны представителей данного Знака Зодиака, поэтому пытаются походить на них. Порой это очень заметно. Например, Львы обладают отличным чувством стиля и вкуса, так что время от времени они могут наблюдать, как окружающие копируют их, покупая такую же одежду.

Львы любят домашнее тепло

Им крайне приятно, когда их встречает любимый человек: с улыбкой, объятиями и поцелуями. Львы — не из тех, кто перестает со временем ценить тепло другого человека и его добрые поступки. Наоборот, Львы часто только сильнее привязываются ко второй половинке. Им нравится проводить вечера вместе — например, за просмотром фильмов, за какими-то играми или просто общаясь.

Львы быстро остывают

Они очень быстро выходят из себя, но так же быстро успокаиваются. Если в отношениях с близким, с другом или с коллегой появились какие-то проблемы, Лев может поначалу повести себя очень импульсивно, как и свойственно представителю Огненной стихии. С другой стороны, даже после самой крупной ссоры практически любой Лев может очень быстро вернуться к нормальному состоянию. Это значит, Что если такой человек вышел из себя, просто подождите. Не спешите с острыми словами и упреками.