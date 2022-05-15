Алексей Панин, который ненавидит Россию, зарабатывал в ней большие деньги

Актер Алексей Панин больше никому не нужен. Беззаботные времена артиста в прошлом: в России он перестал быть востребованным, а в другой стране артиста попросту не приглашают сниматься в кино. Два года назад Алексей Панин получил вид на жительство в Испании. Он продал квартиру в Москве и приобрел небольшое жилье за 70 000 евро в городе Торревьеха. Это все, что сейчас может позволить себе актер, так как его заработок стал значительно меньше. Будучи популярным, он зарабатывал несколько тысяч долларов в день и даже не успевал тратить крупные суммы денег. «В последние годы у меня не было в России столько работы, как на протяжении 15 лет. Но я все равно приезжал, все равно зарабатывал какие-то деньги, которых мне хватало на определенный период времени. Потом я возвращался в Испанию, жил. Снова уезжал в Россию — работал пару дней там, и мне этих денег хватало. Конечно, я не могу уже себе позволить в материальном плане то, что мог 10 лет назад, но на жизнь нам хватало», — вспоминает былое время 44-летний артист.Алексей Панин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Теперь Алексею вряд ли светит работа на родине — слишком уж много негативных высказываний он позволил себе за последнее время в адрес нашей страны. В Испании Панину легко и свободно, он ведет размеренную жизнь, часто медитирует, загорает на нудистском пляже. С артистом живет дочь Анна, которой 14 лет. Наследницу он ласково называет Нюся. Девочка ходит в обычную школу, так же как отец является резидентом этой страны. Напомним, в 2017 году звезда фильма «Жмурки» со скандалом забрал ребенка у своей экс-супруги Юлии Юдинцевой. Он утверждал, что женщина пагубно влияла на наследницу. Панин говорит, что для дочери он пытается быть другом. «Нюся талантливая, она такая, как я. Мне бывает тяжело, особенно сейчас. Потому что я вижу свое отражение. Я не воспитатель, я всегда был другом. Я вообще не позиционировал себя человеком, который имеет право воспитывать. Я, может быть, даже слишком рано стал относится к ней, как в взрослому человеку», — говорит о наследнице 44-летний актер в интервью интернет-проекту «Кому что в Испании». Сейчас Анна переживает переходный возраст, а потому стала заметно скрытной и боится рассказывать некоторые вещи отцу. Артист это чувствует и старается во всем поддерживать дочь: «Она взрослый человек, вот как ей в душе хочется, так пусть и делает».