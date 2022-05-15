Биография Ивана Урганта: личная жизнь, родители, семья, новости, фото

Ближайшие родственники

Детство

Образование, начало творческого пути

Карьера

Работа на Первом

Вечерний Ургант

Фильмография

Другие проекты

Личная жизнь

Заработки

Имущество

Иван Ургант сейчас

Иван Ургант — человек, который давно завоевал сердца телезрителей, его биография вызывает неподдельный интерес у поклонников. Личная жизнь ведущего всегда на виду, а его родители — именитые актеры. Разберем последние новости с фото о жизни Ивана Урганта и его семьи.Многие члены семьи известного шоумена и актера Ивана Андреевича Урганта (родился 16.04.1978 г. в Ленинграде) свою жизнь отдали творчеству в театре и кино. Его родители — актеры. Отец Андрей Львович Ургант родился в 1956 году, мать — Валерия Ивановна Киселева родилась в 1951-м (скончалась в 2015 году).Дед по отцу Лев Максимович Милиндер (1930-2005), популярный актер своего времени, трудился в Ленинграде в Театре Комедии, много лет поддерживал форму чествования актеров в веселых капустниках и был их автором. Наиболее известна из всех родственников Ивана его бабушка — Нина Николаевна Ургант. Фильмы, где она снималась, стали настоящими бестселлерами: «Белорусский вокзал», «Укротительница тигров» и др.Многих интересует национальность Ивана, но тут однозначного ответа нет. Сам он рассказывал журналистам, что в нем течет эстонская, еврейская и русская кровь.Родители мальчика, прожив четыре года вместе, расстались. Развод им не понадобился — расписаны они не были. У каждого впоследствии появилась новая семья. У Ивана есть три сводных сестры, две из них появились на свет в браке его мамы с актером Дмитрием Ладыгиным, одна в браке отца с Аленой Свинцовой.Иван остался жить с матерью, но наиболее близким человеком ему стала бабушка, которая в каком-то смысле заменила мать. Известная актриса очень жалела своего внучка, изо всех сил старалась баловать и дарить необычные подарки. Среднее образование он получил в Российской гимназии при Государственном Русском музее. В период учебы активно занимался спортом и увлекался музыкой.Привлекательный молодой человек обладал даром перевоплощения и отменным чувством юмора, что отнюдь не радовало преподавателей. За выходки на уроках ему приходилось покидать стены класса. В 1993 году Иван уехал в США по программе обмена учащимися, там прожил 1,5 месяца и отшлифовал свой английский.Имея такую творческую семью, вопроса, какое учебное заведение выбрать после окончания гимназии, не стояло: юноша поступил в Петербургскую Академию театральных искусств. Иван оказался не без способностей, ему удалось попасть сразу на 2 курс. Учитывая многочисленные таланты, в том числе игру на нескольких музыкальных инструментах (гитаре, флейте, ударных, фортепиано), после окончания Академии определиться с дальнейшей творческой деятельностью было непросто.Выпустив диск «Звезда», записанный в соавторстве с Максимом Леонидовым, молодой человек решил, что музыкальная карьера ему не интересна. Его первой актерской работой была роль в спектакле «Макбет», где он играл вместе с прославленной Алисой Фрейндлих. Но профессия актера тоже его разочаровала — не было возможности проявить свое остроумие. Не устраивал и размер зарплаты, поэтому какое-то время будущая знаменитость находилась в творческом поиске.Главной целью было обеспечить себе материальное благополучие, поэтому Ивану пришлось разносить еду в ночных клубах, там же выступать перед публикой с песнями. В конце концов он стал ведущим в ночной развлекательной программе.В этот непростой период поиска жизненного пути родственники очень боялись, что парень пристрастится к выпивке, но этого не случилось. В 1999 году его пригласили стать ведущим петербургского эфира «Супер-радио», а после этого и на другие радиостанции — «Хит ФМ», «Русское радио».Веселые и забористые шутки начинающего шоумена нравились не только слушателям, но и руководству телевидения. О чем только ему не пришлось рассказывать в телепрограмме «Петербуржский курьер» — о различных турфирмах, фабриках, заводах и т. д.В 1999 году столичный телеканал MTV отметил его знания в области музыкальных течений, имеющийся опыт работы и актерское образование. Ургант удачно прошел кастинг и стал соведущим в шоу «Бодрое утро». После этого его карьере был обеспечен успех: с 2003 года он стал вести передачу «Народный артист» вместе с Феклой Толстой.Благодаря любви зрителей, Ургант был отмечен номинацией «Открытие года», после чего его стали приглашать выступить перед посетителями многие ночные московские клубы. В 2004 году, после заключения контракта с каналом «Россия», он стал ведущим еще одной программы — «Пирамида».Свою карьеру на «Первом» шоумен начал в 2005 с программы «Большая премьера». Кроме этого, принял участие в проектах:«Цирк со звездами»;«Весна с Иваном Ургантом»;«Большая разница»;«Одноэтажная Америка»;«Стенка на стенку»;«Смак»;«Прожекторперисхилтон».Телезрители, привыкшие видеть Ивана только в комедийной ипостаси, были сильно удивлены его появлению в программе «Смак». Несмотря на смену амплуа, он с успехом справился с новой для себя задачей, многим полюбились его рецепты и интересные блюда. Но по-настоящему проявить свое чувство юмора и природное обаяние ему удалось в передаче «Прожекторперисхилтон».Вместе с другими ведущими Ургант выступал со злободневными темами и беседовал с приглашенными интересными гостями, задавая им каверзные вопросы. Следует отметить, что в их качестве выступали многие знаменитости и даже голливудские звезды. К сожалению, программа была закрыта в 2012 году.Передача долгие годы пользовалась огромной популярностью, она отчасти продолжала традиции предыдущего проекта. За годы существования на ней побывало немало именитых гостей. Кроме этого, зрителям предлагалось много интересного: различные рубрики, например, «Острый репортаж», «Селфи с незнакомцем», веселые конкурсы.Время от времени в программе появлялись соведущие, одним из них был Дмитрий Хрусталев. Сам Иван выискивал интересные фото в «Инстаграме» и с юмором их комментировал, преподнося значимые события в своеобразной форме. Из-за его необыкновенной харизмы передача имела огромный успех. Одна только рубрика «Взгляд снизу» с участием детей производила небывалое впечатление на зрителей.Наряду с работой на телевидении Иван снимался в кино. И хоть его фильмография и небольшая, кинокартины с его участием собирают полные залы. Самые известные из них:«Ёлки» — все сезоны;«Спасибо, что живой»;«Скорый "Москва-Россия"»;«Красота требует...»;«Трое и снежинка»;«От 180 и выше».Наибольшим успехом пользуются все сезоны ленты «Ёлки» с новогодним сюжетом (всего их 9). Например, первый фильм повествует о теории 6 рукопожатий, «Елки-8» состоят из новелл, которые рассказывают о проблемах людей из разных городов, а «Ёлки-1914» переносят нас в начало XX века.Вместе с не менее известным ведущим и журналистом Владимиром Познером в 2010 году Иван снял документальный фильм о путешествии по Франции. По заранее составленному маршруту они вместе разъезжали на машине, велосипедах и перемещались на вертолетах.В том же составе в 2016 был выпущен сериал под названием «Еврейское счастье» про Землю обетованную, а в 2017 — фильм «В поисках Дон Кихота».Иван несколько раз пытался строить отношения с женщинами. Первой его возлюбленной стала Карина Авдеева, с ней он встретился на одной вечеринке. Несмотря на то что близкие были категорически против этого брака, ведь их сыну было на тот момент всего восемнадцать лет, молодые люди зарегистрировали свои отношения. Но родители оказались правы — через полтора года они расстались из-за отсутствия постоянного заработка и материальных проблем.Со второй женой, журналисткой Татьяной Геворкян, Иван прожил довольно долго, но в официальный брак с ней так и не вступил. На съемках фильма «Трое и Снежинка» у него завязался роман с партнершей Эмилией Спивак, но продлился он недолго.Последняя и настоящая жена — Наталья Кикнадзе, одноклассница Ивана. Это не первый ее брак, женщина уже была замужем и родила первому мужу двоих детей, сына и дочку, с которыми у него сложились отличные отношения.В 2008 году Наталья родила дочь, которую назвали в честь любимой бабушки Ивана — Ниной, а в 2015 второго ребенка, тоже девочку. Ей дали имя Валерия, которое носила мать знаменитости.Судя по информации, представленной в интернете, Иван не бедный человек. Основа его дохода — проекты на телевидении, также немалая часть вознаграждений (порядка 50 000 долларов за один день) идет с выступлений на корпоративах и других мероприятиях.За проект «Вечерний Ургант» платят 1 000 000 руб., а зарплата на Первом канале составляет 20 000 000 руб. в месяц. Одна съемка на киноплощадке — 300 000. Кроме этого, Урганта приглашают в рекламные проекты.Шоумен и актер владеет еще и рестораном, который тоже приносит немалую прибыль. Журнал Forbes оценивает его состояние в 5 500 000 долларов и считает Ивана довольно успешным человеком.Заработки Ивана Урганта позволяют покупать объекты недвижимости. Известно, что он и его семья владеют квартирами в Москве, Санкт-Петербурге, жильем в Московской области и в Италии. Но самый большой интерес у поклонников вызывает особняк на Рублевке стоимостью в 7 000 000 долларов.Его строительство продолжалось не один год, в доме есть всё для комфортного проживания — несколько спален, гостевые комнаты, бассейн, баня, зимний сад, бильярдная, кинотеатр, студия звукозаписи. Внутри дом украшен лепниной, зеркальной отделкой и другими аксессуарами.Конец февраля ознаменовался печальным событием — программа «Вечерний Ургант» была приостановлена. С чем это связано, поклонники до сих пор только догадываются.Вскоре после этого Ургант со своей семье покинул территорию России и улетел в Израиль. Ходили слухи, что он планирует распродать имущество и больше не возвращаться на Родину. После месячного молчания Иван сказал, что все это фейки, а билеты были куплены заранее. Согласно некоторым источникам, Ургант вернулся домой, но останется ли он ведущим полюбившейся зрителям программы, пока неизвестно.Несомненно, Иван Ургант талантливый человек: о его личной жизни, родителях и семье пишут журналисты, также они освещают последние новости, публикуют фото знаменитости. Несмотря на звездных родственников, Иван добился успеха благодаря своим способностям и необыкновенной харизме. Будем надеяться, что дальнейшая творческая судьба Ивана сложится благополучно и он обязательно будет нас радовать своими зажигательными шутками и отменным чувством юмора.