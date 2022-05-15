Биография Никиты Преснякова: личная жизнь, родители, жена, дети, рост (фото)

Биография Никиты Преснякова

Начало творчества

Музыка в жизни Никиты Преснякова

Личная жизнь

Интересные сведения

Биография Никиты Преснякова началась в Лондоне, и с этого момента его личная жизнь постоянно в центре внимания. Его родители, бабушка, жена, дети, рост, фото, видео выписки из роддома — все всплывает в Сети с завидной регулярностью. Поклонники музыканта и клипмейкера уверяют, что третье поколение звездной семьи получило известность не только благодаря принадлежности к высшим кругам гламурной тусовки: в подтверждение этому приводится разнонаправленная творческая деятельность Никиты.Год распада Советского Союза ознаменовался и другими событиями. Одним из них стало рождение внука у отечественной Примадонны в лондонском роддоме. Родился Никита 21 мая 1991 года. Пугачева лично снимала на видео торжественный момент выписки из медучреждения дочери, тоже певицы, Кристины Орбакайте с младенцем. Так началась биография Никиты Преснякова и с того момента его рост, личная жизнь, родители, фото, детские и взрослые — все интересует множество пользователей соцсетей, как и наличие жены, детей. Рост Никиты Преснякова — 192 см.Интерес к Никите Преснякову вызван тем, что:его бабушка по материнской линии — Алла Пугачева, некогда Примадонна всего Советского Союза;бабушка по отцу — Елена Преснякова, тоже певица, заслуженная артистка России, выступавшая в ансамблях «Норок» и «Самоцветы»;дедушка по отцу — известный композитор Владимир Петрович Пресняков, поддерживавший с бабушкой тесные дружеские и творческие отношения;папа — тоже Владимир, певец и киноактер, развивал отечественный брейк-данс, снимался у Юнгвальд-Хилькевича;мама Кристина Орбакайте — дочь Пугачевой, тоже певица, которая считается не менее известной, чем Алла Борисовна.М. Погорецкий, музыкальный критик: «В биографии и личной жизни Никиты Преснякова немаловажная роль принадлежит родителям, которые впоследствии подарили ему сводного брата по отцу Артемия, брата и сестру по матери (Д. Байсарова и К. Земцову), фото которых можно увидеть вместе с Никитой. О жене и детях пока информации не так много. Творческая судьба первого внука и сына столь звездной плеяды началась и проходила исключительно в творческой атмосфере. Биографы Никиты утверждают, что петь он не собирался, считая, что его успехи будут отнесены исключительно на счет влиятельной семьи. Однако, несмотря на увлечение спортом, он не предпочел карьеру спортсмена, стал мечтать о кинематографе. И вот тут уместно вспомнить, что его отец тоже снимался на Одесской киностудии».Инетресно! Биография и личная жизнь Владимира Преснякова младшегоМальчика привлекал кинематограф, фильмы-экшн стали предметом особого предпочтения. Никите особенно нравилась «Матрица». Видеокамера, подаренная бабушкой, углубила увлеченность съемками. Занятия экстремальными видами спорта и восточными единоборствами — звенья этой системы приоритетов. После школы воспитанник звездной семьи отправился на учебу в Нью-Йоркскую киноакадемию, чтобы стать режиссером, и через пять лет получил диплом бакалавра.Съемки в кино начались рано, дебютом стала главная роль у режиссера Г. Константинопольского, затем Никите предложили эпизод у Р. Прыгунова. Спустя 5 лет в багаже уже были три фильма — «Охота за призраком», «Корпоратив» и «Копы из Перетопа» — судя по названиям, из любимого жанра экшн. Но в это направление не очень вписываются 3 серии «Елок» — новогодних комедий. Никита все это время снимал короткометражки и сделал первый клип для певца из Казахстана.Роли самого себя в «Максимальном ударе» А. Невского и в новых «Гардемаринах» дали возможность поработать со звездами, но не стали событиями даже в отечественном кинематографе, несмотря на присутствие Э. Робертса, М. Виторгана, У. Болдуина, Д. Харатьяна и М. Боярского. Занимался Никита и дубляжом иностранных фильмов, правда, немного и недолго.Первое место в «ШоумаSтгоуон» — проекте украинского телевидения — было ожидаемо, как и серебряная награда в «Голосе» за дуэт с О. Кляйн. За золото в «Точь-в-точь» пришлось побороться с И. Дубцовой. Несмотря на удачные перевоплощения в мировых звезд, собственного отца и даже в солиста «Квин», он разделил победу с этой талантливой исполнительницей. Еще два призовых места (в том числе в номинации «Дебют») привели к появлению собственной группы AquaStone, впоследствии почему-то переименованной в Multiverse и немедленно представленной на юрмальской «Новой волне».Год спустя Multiverse приняла участие в концертах Limp Bizkit. Они выступали как специальные гости и стали финалистами (но не победителями) телепроекта «Главная сцена».Музыкальная активность продолжилась и в последующие годы, но кавер-версии «Нирваны» — единственное, что упоминается с 2018 года. Талантливый мальчик выступает иногда с отцом и дедом, у которых музыкальная карьера сложилась более удачно.Клип для бывшего солиста группы «А-студио» из Казахстана оказался не единственным снятым для братских народов: в творческом багаже Никиты есть аналогичное творение для украинской певицы Алины Гросу.Клип для певца из Казахстана, становится более понятным явлением, если знать, что Н. Пресняков прожил в гражданском браке с казашкой-моделью А. Калиевой 4 года. Знакомство молодых людей началось в Америке, когда Никита обучался в киноакадемии, а Аида работала по специальности. Папарацци приписывали им рождение нескольких детей, но информация не подтвердилась. Знакомство со звездной семьей и распространяемые слухи о скорой свадьбе имели определенные основания.Н. Пресняков даже сделал в нетривиальной форме предложение даме сердца: в Дубае, под водной толщей, продемонстрировал ей табличку с надписью. Несмотря на согласие, данное Аидой, свадьба не состоялась: год спустя, после расставания, казахская модель сообщила журналистам, что у нее и у Никиты — новые отношения, в которых каждый из них счастлив уже с другим партнером.Роман с Лидией, мастером визажа, был кратковременным: дама сердца не понравилась бабушке Алле Борисовне, которая сочла ее неподходящей партией. Новой избранницей и женой Никиты Преснякова стала Алена, дочь бизнесмена Краснова. Кандидатуру одобрили и родители, и бабушка, а ее биография, личная жизнь, дети, рост и фото оказались в фокусе внимания папарацци.Стало известно, что Никита и Алена знакомы давно, но на момент знакомства в дачном поселке, где загородные дома родителей пары расположены неподалеку, она еще училась в школе. Разница в возрасте составляла 6 лет. С перерывом на другие взаимоотношения они все же продолжили историю любви — Никита был на выпускном у Алены. Вопреки традициям гламурной тусовки, роспись состоялась в Москве, а свадьбу сыграли в Барвихе.На свадьбу съехались именитые гости — Ф. Киркоров, А. Буйнов, Юдашкин с семьей и другие. Выступали балет, музыкальные группы и певица Си. Бабушка со стороны матери подарила внуку трехэтажный дом немалой стоимости. Называется цифра в миллион долларов.Слухи о беременности невесты оказались выдумкой папарацци, которые хотели таким образом раздуть интерес к запланированному событию. Папа, В. Пресняков-младший, пришел на торжество со своей новой супругой, Н. Подольской.На вопрос о детях пока только одна информация — молодожены заявили о намерении обзавестись потомством позже, а пока пожить для собственного удовольствия. Догадаться об этом можно было еще в день торжества — новобрачные приготовили особый танец с элементами эквилибристики и заказали (по другой версии — сами разработали) авторские духи для каждого приглашенного.В фильмографии наследника звездного семейства — 10 лент, последняя датирована 2018 годом. В этом же году вышел единственный диск — Beyond. Семь лет назад появились сообщения о несчастном случае, произошедшем с Никитой. Причиной стало падение декорации в Астане, в результате которого он получил черепно-мозговую травму.Просочившаяся в прессу информация свидетельствует о некотором бунтарстве и широте натуры вопреки полученному воспитанию у мамы и бабушки (он жил у Пугачевой некоторое время, пока Кристина и Владимир пытались определиться в своих отношениях). Вот лишь некоторые интересные моменты его биографии:В 23-летнем возрасте Никита увлекся нанесением татуировок, заявив, что мечтал об этом 10 лет: теперь они есть на его руках и теле.Активные занятия спортом продолжены: это в основном экстремальные виды и тренажеры, к ним прибавилось вегетарианство и здоровый образ жизни.Два года назад он заболел коронавирусом, но не испугался, а снял об этом небольшой ролик, который затем выложил в интернет.Фото Алены, держащей на руках младенца, размещенное летом позапрошлого года, получило другое объяснение — было заявлено, что это ее племянник.Интерес к личности Никиты Владимировича Преснякова несколько больше, чем к его сводным братьям и сестре. Это легко объяснимо, если вспомнить, что это ребенок звездной пары, первый внук А. Пугачевой. Многие пользователи видели видеосъемку, сделанную Аллой Борисовной лично у лондонского роддома.Никита Пресняков — неоднократный победитель телевизионных шоу и конкурсов, музыкант, актер и клипмейкер. Его мать — певица Кристина Орбакайте, а отец — Владимир Пресняков-младший. Не менее известны бабушки и дедушки Никиты, популярные исполнители и композиторы.Юноша снимался в кинофильмах, основал собственную музыкальную группу, принимал участие в конкурсах на телевидении и становился их победителем. В настоящее время женат, придерживается вегетарианства, занимается спортом.