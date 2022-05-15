Биография Преснякова Владимира младшего: личная жизнь, семья, дети, жена, родители (фото)
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Биография Преснякова Владимира младшего: личная жизнь, семья, дети, жена, родители (фото)

Биография Преснякова Владимира младшего: личная жизнь, семья, дети, жена, родители (фото)
У певца, музыканта и актера Владимира Преснякова-младшего интересная биография, которой активно интересуются многочисленные поклонники известного шоумена. Выросший в семье профессиональных музыкантов, Владимир с детства был погружен в творческую атмосферу. Харизматичный и яркий музыкант с непростым характером смог создать свой самобытный образ на сцене, получивший высокую зрительскую оценку.

Родители



Отец Владимир Пресняков-старший и его супруга Елена Преснякова (Кобзева) считаются идеальной парой в мире популярной музыки. Они поженились в возрасте 20 лет, став образцом крепких творческих и семейных союзов. Пара смогла пройти непростой путь от самодеятельности до профессиональной эстрады, став на долгие годы членами популярного музыкального коллектива «Самоцветы», руководителем которого был легендарный Юрий Маликов.

Владимир Пресняков-старший родился в Львовской области в 1946 году. Потом оказался на Урале в свердловском интернате. Свердловск стал одним из центров джазовой культуры в Советском Союзе: сюда во время эвакуации приехали известные джазовые музыканты из блокадного Ленинграда.


Владимир Петрович с детства рос в окружении атмосферы джаза. Сначала он освоил технику игры в музыкальном свердловском училище, а потом самостоятельно научился играть на кларнете и саксофоне, беря уроки и профессиональных музыкантов. Закончил музыкальное училище в Свердловске по классу саксофона, еще будучи студентом, организовывал музыкальные коллективы, сам писал оркестровки и аранжировки к музыкальным композициям. Во время учебы в училище он познакомился с известным джазовым пианистом Борисом Рычковым, с которым некоторое время гастролировал по Советскому Союзу.

В 70-е годы молодой музыкант работал в разных музыкальных коллективах. ВИА «О чем поют гитары» руководил уже сам Владимир Петрович, а его жена Елена была солисткой. Из-за того, что музыканты создавали на сцене образ, далекий от стандартных представлений чиновников советской культуры, в конце 70-х годов группе Преснякова-старшего запретили вести концертную деятельность. Семью от материальных проблем в этот период спасло приглашение от Юрия Маликова работать в Москве в ВИА «Самоцветы».


Семья Пресняковых смогла создать яркую династию российских музыкантов на современной российской эстраде. Когда сын начал свою сольную карьеру, отец не раздумывая ушел из «Самоцветов» и начал работать с Пресняковым-младшим, в то время как мама оставалась солисткой известной музыкальной группы еще довольно долго.

Владимир Петрович Пресняков и его супруга Елена получили за свой вклад в современную музыкальную культуру звание Заслуженных артистов России. Супруги не только стали примером яркого творческого союза, но и крепкой семьей, отпраздновавшей недавно свою золотую свадьбу, что в современном шоу-бизнесе редкость.

Сам певец всегда очень тепло отзывается о своих родителях. Владимир Владимирович не раз говорил, что, хотя он все детство провел вдали от отца с матерью, обучался в интернатах, он никогда в детстве даже не думал обвинять родителей в том, что они его бросили. А родители певца, несмотря на его сложный характер в детстве и хулиганистое поведение, никогда не повышали на ребенка голос и не наказывали его. В результате сложилась крепкая творческая семья, члены которой всегда поддерживают друг друга в любых ситуациях.



Детские годы: уральские корни и хулиганский характер



Владимир Пресняков-младший родился в Свердловске 29 марта 1968 года. Чтобы зарабатывать, родителям-музыкантам приходилось много гастролировать, поэтому единственный сын сначала воспитывался бабушкой в Свердловске, а потом был устроен в интернат, в котором учился еще Владимир Петрович.

Владимиру с детства плохо давалась учеба, к тому же у него был слишком вспыльчивый характер: повышенной интонацией и угрозами от него невозможно было ничего добиться. В результате маленького Володю исключали практически из всех учебных заведений, где он учился. При этом в семье не возникало острых конфликтных ситуаций, родители и сын всегда доверяли, любили и уважали друг друга. Сам Пресняков, став уже взрослым, не раз в интервью признавался в том, что никогда не обижался на своих родителей из-за того, что они вынуждены были часто его оставлять одного. Певец говорит, что прекрасно понимал, что мама и папа работают, дарят людям радость и зарабатывают на жизнь.


Когда мальчику исполнилось 7 лет, родители уехали в Москву, гастролируя в «Самоцветах». Через 2 года сына решили забрать к себе — бабушка с ним не справлялась. В Москве маленького мальчика родители часто брали на свои концерты и репетиции, поэтому не удивительно, что уже в 11 лет Владимир Пресняков, биография и личная жизнь которого до сих пор интересует его поклонников, сочинил свою первую песню. При этом мало кто знает, что маленький Володя пел в церковном хоре.

С 13 лет он начал свои самостоятельные гастроли с известной группой «Круиз». После окончания школы он поступил в московское музучилище им. Октябрьской революции на дирижерско-хоровой факультет. Затем устроился в варьете Лаймы Вайкуле, где смог не только набраться практического опыта, но и продолжить свое обучение у ведущих мастеров российской эстрады.


Музыкальная карьера



Успешный молодой исполнитель смог не только прославиться как певец с характерным вокалом. Он, как и его отец, стал отличным аранжировщиком и композитором, смог самостоятельно освоить клавишные инструменты и гитару.

Во время многих своих сольных программ Владимир выступал со своим отцом. У Владимира Петровича был свой отдельный номер с исполнением джазовых композиций на саксофоне.

В 1983 году музыкальная карьера молодого и яркого исполнителя могла бы закончиться, не успев толком начаться из-за того, что у Владимира из-за возрастной мутации пропал голос. Врачам удалось восстановить связки, но исполнять песни теперь молодой певец мог только очень высоким голосом.



Известность Преснякову-младшему на старте его карьеры принес советский кинематограф. Его участие в съемках культового детского фильма «Выше радуги» сделало Владимира известным во всем СССР. После этого Пресняков снялся в конце 80-х годов еще в двух известных музыкальных фильмах: «Она с метлой, он в чёрной шляпе» и «Остров погибших кораблей». В целом фильмография Преснякова-младшего насчитывает 10 картин.

В раннем периоде своего музыкального творчества Владимир Пресняков работал в Театре песни Аллы Пугачевой, которая была некоторое время его тещей. В это же время он создал группу «Капитан», и до конца 90-х годов был в топ-10 ведущих российских исполнителей шоу-бизнеса.

Когда в нулевые годы начался спад популярности, молодой исполнитель не увидел в этом конца карьеры. Он начал успешно выступать в популярных телешоу. «Последний герой» вернул Преснякову-младшему былую популярность. Молодой артист успешно выступал в дуэтах с известными исполнителями: Леонидом Агутиным, Анжеликой Варум, Григорием Лепсом, с солистом группы «Рондо» Александром Ивановым.

Сегодня Владимир Пресняков больше внимания старается уделять своей семье, проводя больше времени с детьми, женой и родителями.



Личная жизнь: жены и дети



Биография Владимира Преснякова-младшего, как и личная жизнь, весьма насыщенная: у певца было несколько жен, в отличие от его отца, имеющего репутацию верного супруга и идеального семьянина.

Вся страна в 90-е годы прошлого века следила за романом Владимира и Кристины Орбакайте — дочери Аллы Пугачевой. Молодые люди шокировали не только своих родителей, но и общественность, начав совместную жизнь в очень раннем возрасте. Кристине было в то время всего 16 лет, а Преснякову 19. У пары родился общий сын Никита. Гражданский брак продержался 10 лет, после чего Кристина Орбакайте ушла от него. Причиной разрыва были многочисленные слухи об изменах Владимира. Из-за того, что пара не оформила официальных отношений, ей удалось избежать тяжелой процедуры развода и сохранить теплые отношения, чтобы совместно воспитывать общего сына.



Мало кто из поклонников Преснякова Владимира знает, что в его биографии при двух официальных браках в реальности было три семьи, но дети были только от двух жен — Кристины Орбакайте, с которой певец состоял в гражданском браке, и от Натальи Подольской, с которой он оформил второй свой официальный брак.

Не все знают, что первой официальной женой певца была не Кристина Орбакайте, а модельер Елена Ленская. Официально считается, что именно из-за нее Кристина оставила Преснякова. Известно, что Владимир тяжело пережил разрыв с ней, рассказывают, что он перенес даже клиническую смерть и страдал тяжелой депрессией.


Сам певец позднее признался, что причиной разрыва с Кристиной стал он сам — его пристрастие к алкоголю. При этом многочисленные измены заставили Орбакайте уйти от него. После этого он женился на Елене Ленской, отношения с которой продлились 10 лет, однако у супругов так и не появилось общих детей. После того, как в 2005 году Владимир Пресняков-младший познакомился с Натальей Подольской, его второй брак вскоре распался, а он увел успешную «выпускницу» «Фабрики звезд» от известного композитора и певца Игоря Саруханова.



Пара не спешила документально оформлять брак. Официально они зарегистрировались только в 2010 году, прожив 5 лет в гражданском браке. В 2015 году у пары родился их первый сын Артемий. В 2018 году стало известно, что Наталья и Владимир ждут второго сына, назвать которого решено было Ваней.

Известно, что после рождения первого ребенка в браке с Подольской Владимир кардинально поменял свой имидж. Все это пошло ему на пользу, сделав моложе и привлекательнее.




Наталья Подольская, официальная супруга Владимира Преснякова-младшего: «Владимир невероятно спокойный и добрый человек, от него можно добиться всего чего угодно, если действовать ласковым словом. Я из него могу вить веревки, и он на все соглашается».

Сам Владимир говорит в интервью, что у него официально 4 детей. Четвертым он считает своего отца, который в 2018 году перенес инфаркт. После перенесенного инфаркта жена и единственный сын окружили Владимира Петровича вниманием и заботой, которые помогли ему встать на ноги.



Итоги

Владимир Пресняков-младший — любящий сын своих родителей. Он активно ухаживал за отцом после инфаркта в 2018 году. У певца было только две официальные жены: Елена Ленская и Наталья Подольская. С Кристиной Орбакайте певец не оформлял официального брака.

У Владимира Преснякова три сына — один от Кристины и два от Натальи. Певец, который в 50 лет стал в третий раз отцом, старается уделять больше времени своим детям и родителям.
# Шоу-бизнес
По материалам: Клео

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