Биография Татьяны Навки: личная жизнь, фигуристка, национальность, дети, мужья, возраст (фото)

Детские и юношеские годы

Путь в профессиональный спорт

Личная жизнь

Жизнь после олимпийской карьеры

Татьяна Александровна Навка — известная советская и российская фигуристка, участник и продюсер лучших ледовых шоу России. Её биография очень интересная: девочка из обычной семьи стала олимпийской чемпионкой, продюсером собственных ледовых шоу, известных на всю страну.Биография будущей прославленной фигуристки началась 13 апреля 1975 года в городе Днепропетровске в простой семье экономиста и инженера. Национальность Татьяны Навки — украинка. Родители будущей знаменитой чемпионки занимались любительским спортом — мама гимнастикой, а папа баскетболом и лёгкой атлетикой. Татьяна и её сестра Наталья с самого раннего возраста были закалёнными и спортивными девочками. Татьяна занималась в секции гимнастики, где показывала неплохие результаты.Интерес к фигурному катанию у девочки возник после просмотра передач со знаменитой фигуристкой Еленой Водорезовой. Таня смотрела телевизор и танцевала. Родители поддержали дочь и подарили ей роликовые коньки, на которых маленькая Татьяна училась кататься в местном доме спорта. В 1980 году, в возрасте 5 лет девочку отвели в секцию фигурного катания, где ей сразу же очень понравилось. Начальный вклад в формирование спортивной биографии известной фигуристки вложили тренеры Т. Ярчевская и А. Рожин. Они вспоминают маленькую Таню как трудолюбивую и волевую девочку, которая не боялась трудностей и соблюдала жёсткую спортивную дисциплину.Несколько лет успешных выступлений закончились в 1987 году: рост Татьяны за лето резко увеличился на 14 см. Настолько резкий скачок в росте пагубно сказался на прыжковой технике, да и в целом в фигурном катании чем выше рост, тем сложнее балансировать на льду. Из индивидуального катания пришлось уйти. Единственным вариантом остаться в спорте был переход в танцы на льду.Танцы на льду как отдельный вид фигурного катания вошёл в олимпийскую программу в 1976 году и по сути был «русским» — наши фигуристы никогда не сходили с пьедестала, при этом золото не было взято всего дважды. В народе это называли балетом на льду, что в некотором роде действительно отражало стиль катания того времени. Он был плавный, без сложных трюков и высоких скоростей. Зрители воспринимали его как приятное дополнение к соревнованиям, эстетичное, нежное.Татьяна Навка быстро влилась в новый для неё вид спорта, хотя, безусловно, ей было тяжело пережить «отречение» от основного вида фигурного катания. Но твёрдый характер и мощная воля не позволили девочке бросить спортивный путь, и Татьяна стала чемпионкой Украины среди юниоров. Это достижение стало переломным пунктом в биографии Татьяны Навки — звание дало ей возможность поступить в профессиональный спортивный клуб по фигурному катанию, и в 1988 году девочка в одиночестве уехала в Москву, где поступила в спортклуб, которым руководила Наталья Дубова.Это была волевая женщина, бывшая фигуристка и успешный тренер по танцам на льду, чьи подопечные завоёвывали пьедесталы на всесоюзных соревнованиях. Татьяне приходилось совмещать изнуряющие тренировки с учёбой в обычной школе. Учитывая, что жила будущая олимпийская чемпионка в Подмосковье, уроки она обычно делала на коленках в переполненной электричке и в крошечном закутке съёмной комнаты.Спортклуб сначала базировался в Сокольниках, а потом Дубова договорилась о переводе тренировок в США, которые продлились 15 лет. Проживание и доступ ко льду были бесплатными, но на жизнь приходилось как-то зарабатывать. Поэтому юные профессиональные спортсмены работали в чужих огородах, мыли полы в кафе, убирались в квартирах. Татьяна Навка описывает этот период своей биографии как постоянную гонку между тренировками, учёбой и работой.Путь в профессиональные танцы на льду у Татьяны Навки начался с того, что её поставили в пару с Самвелом Гезаляном. Это профессиональное сотрудничество стало удачным: в 1991 году их включили в состав сборной СССР. Пара победила в международных турнирах. О них заговорили как о новом, очень перспективном дуэте. Пара выступала под флагом Белоруссии после распада СССР, и в 1994 году на Олимпийских играх в Лиллехаммере дуэт завоевал пятое место.О них заговорили как о перспективной паре в танцах на льду в мировом фигурном катании и претендентах на пьедестал следующей Олимпиады. Но спортивный дуэт закончил совместные выступления в 1995 году, назвав причиной распада проблемы с взаимопониманием.Следующим партнёром на пути к Олимпийскому будущему в танцах на льду для Навки стал молодой профессиональный фигурист Николай Морозов. Но совместная работа молодых людей была непродуктивной: в Олимпийских играх в Нагано пара заняла всего 16 место. Тренеры Наталья Линичук и прославленный фигурист Александр Жулин после выступления сочли их несовместимыми в профессиональном плане, и в 1998 году в партнёры Татьяне Навке поставили перспективного и уже достаточно известного Романа Костомарова.Результат совместной работы — золото в 2006 году на Олимпийских играх в Турине. Их программа «Кармен» стала настолько зрелищной и любимой зрителями, что в дальнейшем пара повторяла её на различных ледовых и музыкальных шоу. Татьяна Навка вспоминает подготовку к «Кармен» такими словами: «Когда хореограф Татьяна Дручинина показала нам с Романом эту постановку, у меня практически сразу же сложился в голове мой образ. Вдохновением стала Майя Плисецкая, я часами пересматривала её выступления».Оба фигуриста заявили о прекращении профессиональной карьеры в танцах на льду сразу после Олимпийских игр 2006 года. Но их творческий союз продолжался много лет: пара выступала на различных профессиональных шоу, где неизменно вызывала восторг и любовь зрителей.Подготовка к Олимпиаде в Турине с тренером Александром Жулиным стала для биографии Татьяны Навки судьбоносной — помимо впечатляющего спортивного результата, у них завязался роман, который пара тщательно скрывала. Татьяна в Александра была влюблена с ранней юности, с тех пор, как впервые увидела его на соревнованиях ещё в родном Днепропетровске, а его покорила молодая, красивая и целеустремлённая спортсменка. В 2000 году они поженились, у них родилась дочь Саша. Брак продержался десять лет, а развод пары в 2010 году бурно обсуждали российские и мировые СМИ.Следующие отношения у Татьяны Навки завязались с Дмитрием Песковым, пресс-секретарём Президента России. Рождение у них дочери Надежды всколыхнуло жёлтую прессу, но на тот момент Дмитрий уже развёлся с предыдущей женой. У Дмитрия Пескова есть взрослая дочь Лиза от первого брака, которая была сначала настроена плохо к Татьяне. Дочь от первого брака Татьяны Саша тоже была против новых отношений матери. Татьяна Навка приложила все силы, чтобы подружить детей между собой, и ей это удалось. В 2015 году в биографии фигуристки случилось второе замужество, которое счастливо продолжается до сих пор. В доме Пескова и Навки собирается вся семья, дети стали очень дружны между собой.После триумфальной Олимпиады в 2006 году Татьяна объявила, что завершает карьеру в спорте. В интервью журналу «Vogue» фигуристка заявила, что, хоть её биография и связана неразрывно с фигурным катанием, она в значительной мере устала от изнуряющих тренировок и жёсткой спортивной дисциплины, в которой нет места для себя. Была мечта детства — выиграть золото в Олимпийских играх. Она сбылась, и после выигрыша Навка ушла из спорта, посвятив себя семье.Но жить в отрыве от фигурного катания Татьяна Навка не смогла. Илья Авербух запустил на Первом канале зрелищное и интригующее ледовое шоу, в которое пригласил самых знаменитых фигуристов, включая Татьяну. Бывшая олимпийская чемпионка каталась в передачах «Звёзды на льду» и «Ледниковый период», ее партнёрами были известные российские актёры, певцы, спортсмены. Дуэты с участием Татьяны в этих шоу много раз занимали ведущие места. В 2020 году Навку пригласили стать членом жюри.Помимо этого Навка снималась в проекте Первого канала «Болеро», посвящённом танцевальному искусству, и в документальном фильме о самой себе. В 2008 году принимала участие в проекте «Две звезды», т. к. очень любит петь.Карьера на телевидении не ограничилась Первым каналом: в 2013 году на телеканале «Звезда» вышла интересная авторская передача Татьяны Навки «Произвольная программа» — о личной жизни популярных людей глазами их родных и друзей. В замечательной передаче «Танцевальное Евровидение» Татьяна Навка вышла на второе место.Фигуристка непродолжительное время занималась продвижением физической культуры и фигурного катания, была послом Олимпийских Игр в Сочи. Но политическая карьера Татьяну не интересовала и она сосредоточила свои силы на постановках шоу, даже стала продюсером собственной компании мюзиклов на льду под названием «Navka Show». Ежегодно Татьяна Навка выпускает новогоднее шоу на льду, одно из самых посещаемых, билеты на которые раскупают моментально.В 2020 году Татьяна открыла собственную академию фигурного катания под названием «Наши надежды» в подмосковном Красногорске. Тренерская команда академии состоит из профессиональных спортсменов — А. Николаев, П. Коробейникова, Е. Костарёв, М. Полякова и многие другие известные спортивные деятели. В академии занимается дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова Надежда.Биография Татьяны Навки — это удивительная жизнь девочки из простой семьи, которая благодаря силе своего характера стала олимпийской чемпионкой. Эта женщина — замечательный пример любви к спорту, воли к победе.Татьяна Навка — прекрасная актриса, её участие в телевизионных шоу и мюзиклах на льду неизменно приводит в восторг зрителей. Она активно пропагандирует спорт, выступает на интересных и зрелищных мероприятиях, посвященных фигурному катанию. В ее академии «Наши надежды» обучаются юные талантливые фигуристы. В 2007 году Татьяна Навка была награждена Орденом Дружбы за вклад в развитие спорта. Её талант раскрылся в различных областях, а известность помогает поддерживать интерес зрителей к фигурному катанию.