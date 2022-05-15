Бритни Спирс потеряла ребенка на раннем сроке беременности
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Бритни Спирс потеряла ребенка на раннем сроке беременности

Бритни Спирс потеряла ребенка на раннем сроке беременности

Бритни Спирс потеряла ребенка, которого она ждала от своего жениха, спортивного тренера Сэма Асгари — об этом певица сообщила поклонникам в инстаграме.

С глубочайшей грустью мы вынуждены сообщить, что потеряли нашего чудесного малыша на раннем сроке беременности. Это опустошающее время для любого родителя. Возможно, нам следовало подождать, прежде чем сообщать хорошие новости, но мы были очень взволнованы и хотели поделиться радостью,

— говорится в совместном заявлении пары.


Бритни Спирс и Сэм Асгари

Спирс и Асгари добавили, что будут искать поддержку друг в друге и что они по-прежнему рассчитывают на пополнение в семье в будущем.

О том, что Бритни Спирс беременна, стало известно в апреле. Ребенок был долгожданным — в те годы, когда певица находилась под опекой отца, она не могла ни выйти замуж, ни родить. В суде звезда рассказала, что ей против ее воли установили внутриматочную спираль. Вскоре после того как Джейми Спирс потерял возможность контролировать жизнь дочери, Бритни объявила о помолвке с Асгари, а немногим позже и о беременности.


Напомним, что у певицы уже есть двое сыновей — 16-летний Шон и 15-летний Джейден — от Кевина Федерлайна.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ольга Петелина
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По материалам: spletnik.ru

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