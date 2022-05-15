Цены на текстовые сообщения по телеграфной связи выросли

09:48 Автор: Юлия Сапрыгина

Предельные тарифы на телеграммы установила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Соответствующий приказ ведомства вступил в силу 15 мая.

С 15 мая телеграммы в России подорожали. Так, цена одного слова в обычной телеграмме выросла на 14 копеек — до 3 рублей 29 копеек, а в категориях «срочная», «вне категории», «внеочередная», «Президент РФ», «Председатель Правительства РФ», «высшая правительственная» и «правительственная» — на 23 копейки, до 5 рублей 53 копеек.

Подорожали и услуги по доставке телеграмм. Так, телеграфный сбор для обычных посланий теперь составляет 94 рубля (ранее 90 рублей), а для особых — 125 рублей (ранее 120 рублей). Накладнее стало отправлять телеграммы и в населенные пункты, не имеющие телеграфной связи: теперь за доставку возьмут 55 рублей 33 копейки против 53 рублей год назад.

О том, кто сегодня использует этот, казалось бы, забытый вид связи, читайте в материале «Парламентской газеты».

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