ЧП: Скончался Ренат Ибрагимов

Легендарному певцу Ренату Ибрагимову стало плохо с сердцем. О смерти легендарного певца, композитора и народного артиста РСФСР сообщила его дочь. Ренат Ибрагимов скончался в Москве в возрасте 74 лет. Сегодня, 14 мая, не стало легендарного певца, композитора, продюсера и народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова. Он умер дома в Москве в возрасте 74 лет — печальное известие сообщила журналистам дочь музыканта. Около 19 часов вечера Ренату стало плохо с сердцем, родственники вызвали скорую помощь, но, когда медики приехали, было уже слишком поздно. Ибрагимова называли «советским Паваротти», «татарским соловьем» и одним из первых секс-символов советской эстрады. Музыкант родился 20 ноября 1947 года во Львове в семье военнослужащего. Вскоре семья переехала на родину предков, в Казань. Прежде чем прийти на эстраду, выпускник Казанской государственной консерватории Ибрагимов 16 лет прослужил солистом Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, исполняя классические оперные партии.Ренат Ибрагимов В середине 80-х слух о талантливом самородке из Татарстана достиг Москвы, его пригласили на V Всесоюзный конкурс артистов эстрады, где Ренат завоевал первое место. Потом было еще немало конкурсов, и вскоре колоритный артист стал часто появляться на голубых экранах. В 2017 году певец отметил 70-летие. По этому поводу в Кремле состоялся большой концерт, поставленный по мотивам автобиографии Ибрагимова «По морю жизни». Музыкант был многодетным отцом, с последней супругой, которая младше на 40 лет, они воспитывали пятерых детей, младший из которых появился на свет в 2018 году. Артист не раз признавался, что чувствует себя гораздо моложе возраста, указанного в паспорте. Вторую юность подарила ему именно жена Светлана — они поженились в 2009 году и с тех пор почти не расставались.