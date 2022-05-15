Девушка пародирует фото звёзд и блогеров, возвращая всё из мира соцсетей в негламурную реальность
Многим известна австралийка Селеста Барбер, которая с юмором пародирует фотографии знаменитостей и моделей. Сегодня мы покажем вам работы её, если можно так сказать, единомышленницы. Девушка по имени Алиса с ником efrosiniyaburlakova и описанием в профиле «молдавская сатира, королева брынзы» делает то же самое, перенося происходящее на снимках звёзд из мира гламура в негламурную реальность. Вот что из этого выходит:
Лакшери жизнь
Как кусать еду
С колоском во рту
Лучшие друзья девушек — солёные огурцы
«Я так хочу, чтоб консервы не кончались, чтобы сами все катались», — пишет Алиса под этим фото, перефразировав строчки известной песни Аллы Пугачёвой про лето.
Битва мужей
Что он нам несёт: омут или брод? Ты не разберёшь, пока не ототрёшь
Поцелуи солнца vs поцелуи мужа
Когда грация — твоё второе имя
Высокая мода
Ну это несравнимые вещи! Как можно какие-то цветочки сравнивать с огурчиками и сальцом! Шедевр!Анна Федотова
Как видите, люди, комментирующие работы Алисы, солидарны с ней в любви к огурцам.
Всё дело в балансе
Варнава курильщика
Точь-в-точь
Мастерство позирования
Второй пакет явно попрактичнее будет
Идеальное попадание в образ
Алиса не только копирует фото, но и создаёт свои версии видео в ТикТоке. Так, например, вместо синих крыш, которые до слёз растрогали Ольгу Бузову, у неё муж, который моет пол. А попытка изящно вылезти из ванной, как это сделала Кристина Асмус, оборачивается провалом.
Курс «Мечтай правильно». Всё работает!
Мисс Грация
Главное — это ко всему в жизни подходить с долей юмора. Как подобные пародии делает австралийка Селеста, о которой мы говорили в начале поста, вы можете увидеть здесь.