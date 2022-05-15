Девушка пародирует фото звёзд и блогеров, возвращая всё из мира соцсетей в негламурную реальность

Многим известна австралийка Селеста Барбер, которая с юмором пародирует фотографии знаменитостей и моделей. Сегодня мы покажем вам работы её, если можно так сказать, единомышленницы. Девушка по имени Алиса с ником efrosiniyaburlakova и описанием в профиле «молдавская сатира, королева брынзы» делает то же самое, перенося происходящее на снимках звёзд из мира гламура в негламурную реальность. Вот что из этого выходит:

Лакшери жизнь

Как кусать еду

С колоском во рту

Лучшие друзья девушек — солёные огурцы

«Я так хочу, чтоб консервы не кончались, чтобы сами все катались», — пишет Алиса под этим фото, перефразировав строчки известной песни Аллы Пугачёвой про лето.

Битва мужей

Что он нам несёт: омут или брод? Ты не разберёшь, пока не ототрёшь

Поцелуи солнца vs поцелуи мужа

Когда грация — твоё второе имя

Высокая мода

Ну это несравнимые вещи! Как можно какие-то цветочки сравнивать с огурчиками и сальцом! Шедевр!

Анна Федотова

Как видите, люди, комментирующие работы Алисы, солидарны с ней в любви к огурцам.

Всё дело в балансе

Варнава курильщика

Точь-в-точь

Мастерство позирования

Второй пакет явно попрактичнее будет

Идеальное попадание в образ

Алиса не только копирует фото, но и создаёт свои версии видео в ТикТоке. Так, например, вместо синих крыш, которые до слёз растрогали Ольгу Бузову, у неё муж, который моет пол. А попытка изящно вылезти из ванной, как это сделала Кристина Асмус, оборачивается провалом.

Курс «Мечтай правильно». Всё работает!

Мисс Грация





Главное — это ко всему в жизни подходить с долей юмора. Как подобные пародии делает австралийка Селеста, о которой мы говорили в начале поста, вы можете увидеть здесь.