Две новые игры доступны бесплатно на Xbox по Games With Gold

Вадим Карасев





Сегодня по программе Games With Gold на приставках Xbox One и Xbox Series X | S стали доступны две новые игры в рамках майской подборки. Это проекты The Inner World — The Last Wind Monk и Viva Piñata Party Animals (по обратной совместимости с Xbox 360).

Напомним, что игры по программе Games With Gold могут забрать бесплатно «золотые» подписчики сервисов Xbox Live и Xbox Game Pass Ultimate.

The Inner World — The Last Wind Monk

Viva Piñata Party Animals

