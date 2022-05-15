Гадалка сделала предсказание о будущем Максима Галкина
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Гадалка сделала предсказание о будущем Максима Галкина

Гадалка сделала предсказание о будущем Максима Галкина
Артист Максим Галкин сбежал из России, оставив все. На родине шоумен в одночасье лишился всех проектов — и собственного шоу на «Первом канале», и концертных выступлений, и рекламных контрактов. Поговаривают даже, что шоумену грозит тюремный срок за нелестные высказывания в адрес родной России. Почти три месяца назад Алла Пугачева и Максим Галкин уехали из России в Израиль, где, похоже, решили остаться надолго. По слухам, звездное семейство обосновалось в Кесарии и возвращаться на родину пока не планирует. Как в дальнейшем сложится судьба 45-летнего юмориста и 73-летней Примадонны, рассказала ясновидящая Кажетта Ахмеджанова, звезда шестого сезона «Битвы экстрасенсов». Казахская шаманка уверена, что все, что сейчас происходит с Галкиным — это хорошо спланированная акция завистников телеведущего. Он просто кому-то перешел дорогу.
Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Против Галкина и Пугачевой идет травля: Галкин кое-кому перешел дорогу и кого-то стал злить. Это давно спланированная акция. Кому он перешел дорогу? Все идет от ближайшего круга артиста. Максим давно был на счету! Его близкий человек ждал момента, чтобы свалить на него всю грязь и начать против него войну», — заявила ясновидящая. Она уверена, что все, что происходит сейчас вокруг Галкина со временем забудется и юморист продолжит строить карьеру у себя на родине. По словам Кажетты, возвращение супругов в Россию — лишь вопрос времени. «Могу точно сказать, что в скором времени все то, что происходит сейчас вокруг Галкина, забудется. Какое-то время в плане работы у него может быть затишье. Но в дальнейшем все вернется в свое русло. Без куска хлеба с маслом он не останется. Звездная семья какое-то время еще поживет в Израиле. Но они все же вернутся в Россию, потому что, как минимум, Алла Борисовна не может долго находиться за пределами родины. Именно она настоит на возвращении в Москву. К концу этого года — началу следующего вижу переезд», — заявила шаманка. Она также рассказала о будущем Аллы Борисовны. По словам Кажетты, она не видит никаких неприятностей в жизни певицы — Пугачева обладает очень сильной энергетикой, а ее ангел-хранитель всегда оберегает звезду, отводя от нее неприятности. Что же касается Галкина, то его судьба, как уверяет экстрасенс, кармичная. Максим очень ведомый и при этом ранимый и тонко-чувствующий человек.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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