Григорий Лепс рассказал о сексе с женой

Певец Григорий Лепс признался, что сохранить брак трудно. Недавно 59-летний певец развелся с супругой Анной, с которой прожил почти 20 лет. Лепс знает толк в семейных отношениях и понимает, что сохранить брак не так-то просто. Впервые Лепс женился на Светлане Дубинской, но вскоре они развелись. Потом был брак с танцовщицей Анной Шаплыковой. Союз продержался около 20 лет и в прошлом году супруги развелись. Оглядываясь назад, певец понимает, что не так-то просто добиться взаимопонимания. Крутить короткие романы — дело не хитрое, считает артист. А построить серьезные отношения — кропотливая работа.Григорий Лепс - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «У мужчины должен быть свой дом, хотя, когда я женился, у меня даже штанов не было лишних. Выйти замуж дело не хитрое, а вот сохранить семью — это уже гораздо сложнее. Сунул, высунул, ушел — у нас это просто, что дальше делать — вопрос сложноват», — рассуждает исполнитель хита «Самый лучший день». Напомним, у звезды четверо детей — Инга, Ева, Николь и сын Иван. Старшая дочь от первого брака Инга училась в Великобритании и Нью-Йорке, где получила диплом актрисы. Она снимается в клипах, пишет сценарии. В апреле этого года наследница Лепса вышла замуж за начинающего режиссера Михаила Плутахина. Торжество прошло скромно, без особых изысков. Присутствовали только родственники и близкие друзья. «Очень приятный парень, очень хороший во всех отношениях, воспитанный, грамотный. Я думаю, у него большое будущее», — отзывается о зяте Григорий в интервью передаче «Ты не поверишь» на НТВ.