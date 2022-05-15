Губернатор Белгородской области встретился с жителями села, проживающими в санатории

14:51 Автор: Руслан Грудцинов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что вместе с главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым встретился с жителями села, которые вторую неделю проживают в санатории после обстрелов с украинской стороны.

Гладков рассказал, что оставшихся в селе домашних животных перевезут на ферму, чтобы их было удобно кормить, а когда станет безопасно, вернут обратно. Глава региона не уточнил, о каком селе идет речь.

После начала спецоперации граничащая с Украиной Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. Вечером 11 мая со стороны Украины было обстреляно село Солохи. В результате происшествия один человек умер в машине скорой помощи, шесть человек получили ранения, был частично разрушен один жилой дом. 14 мая Гладков рассказал, что в больнице остаются два человека.

15 мая один мирный житель получил осколочное ранение после обстрела с украинской стороны поселка Середа Шебекинского городского округа. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать факт обстрела села.





Читайте также:

• Съемочная группа RT попала под обстрел в Донбассе • СК РФ установил личность причастного к обстрелам ДНР командира

#происшествия #в регионах

29