Губернатор Белгородской области встретился с жителями села, проживающими в санатории
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Губернатор Белгородской области встретился с жителями села, проживающими в санатории

Губернатор Белгородской области встретился с жителями села, проживающими в санатории

14:51  Автор: Руслан Грудцинов



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что вместе с главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым встретился с жителями села, которые вторую неделю проживают в санатории после обстрелов с украинской стороны.

Гладков рассказал, что оставшихся в селе домашних животных перевезут на ферму, чтобы их было удобно кормить, а когда станет безопасно, вернут обратно. Глава региона не уточнил, о каком селе идет речь.

После начала спецоперации граничащая с Украиной Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. Вечером 11 мая со стороны Украины было обстреляно село Солохи. В результате происшествия один человек умер в машине скорой помощи, шесть человек получили ранения, был частично разрушен один жилой дом. 14 мая Гладков рассказал, что в больнице остаются два человека.

15 мая один мирный житель получил осколочное ранение после обстрела с украинской стороны поселка Середа Шебекинского городского округа. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать факт обстрела села.


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#происшествия #в регионах


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По материалам: pnp.ru

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