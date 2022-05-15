Инсайдер: в этом году Microsoft выпустит сборник переизданий Gears of War
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Инсайдер: в этом году Microsoft выпустит сборник переизданий Gears of War

Инсайдер: в этом году Microsoft выпустит сборник переизданий Gears of War


Слухи о возможной разработке сборника Gears of War ходят уже не первый год. В начале поколения Xbox One была переиздана только одна игра серии — первая часть Gears of War, а остальные не были обновлены. Сейчас слухи о сборнике Gears of War, в стиле Halo Master Chief Collection, начали обсуждать с новой силой.

Известный игровой инсайдер по Xbox Ник Бейкер сообщил, что сборник Gears of War в разработке. Он не знает, какие именно игры серии войдут в этот сборник, и насколько будут обновлены проекты. Напомним, что все игры серии Gears of War доступны и сейчас на Xbox нового поколения — проекты с Xbox 360 работают по обратной совместимости. При этом Ник Бейкер полностью уверен, что сборник Gears of War представят 12 июня на презентации Xbox и Bethesda, а выпустят его до конца года.

Отметим, ранее Ник Бейкер уже говорил, что в разработке у Microsoft находится некий сборник игр важной франшизы. Но тогда он не мог подтвердить, что именно это за проекты — выдвигались предположения про Gears of War или Fable. Теперь Ник точно уверен, что речь идет о серии Gears of War.

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По материалам: newxboxone

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