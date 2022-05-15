Иван Охлобыстин считает, что нужно проредить шоу-бизнес
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Иван Охлобыстин считает, что нужно проредить шоу-бизнес

Иван Охлобыстин считает, что нужно проредить шоу-бизнес
Актер Иван Охлобыстин высказался о культуре. Артист не стесняется в выражениях, когда рассуждает о тех, кто покинул страну в минувшие два месяца. Так, например, на днях актер прошелся по уехавшей в Латвию Чулпан Хаматовой, а теперь решил высказаться о российской культуре в целом.
                       Иван Охлобыстин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «В нашей липкой культурке давно пора тщательный идейный аудит провести. Подтянуть уровень художественного до уровня происходящего. Людям сейчас нужны герои. Красивые, мужественные, умные люди. И в реальной жизни, и на сцене, и на экране. Короче говоря: чего-чего, а интересно нашим людям сейчас должно быть очень, потому что нас всеми силами хотят убить», — написал актер в своем блоге. Напомним, ранее свое мнение об уехавших медиаперсонах высказал другой известный актер Владимир Стеклов.
# Бизнес / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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