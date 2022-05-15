Яна Рудковская высказалась о результатах конкурса «Евровидение»
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Яна Рудковская высказалась о результатах конкурса «Евровидение»

Яна Рудковская высказалась о результатах конкурса «Евровидение»
Продюсер Яна Рудковская сказала свое мнение о музыкальном конкурсе. О победе украинского музыкального коллектива Kalush Orchestra на конкурсе «Евровидение» в Турине говорили задолго до начала состязаний. Букмекерские конторы прогнозировали победу именно этих артистов, понимая расклад взглядов на происходящее в мире. Ведь давно говорят о том, что фестиваль демонстрирует не только песенные таланты. А отстранение России от конкурса лишь подтверждает этот факт.
Яна Рудковская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Продюсер Яна Рудковская, несмотря на понимание сути дела, нашла несколько теплых слов в адрес Kalush Orchestra, не опускаясь до предвзятости. «Украина победита в третий раз на конкурсе «Евровидение» благодаря зрительскому голосованию, но положа руку на сердце, ребята-то очень классные. И хоть моим фаворитом была Испания, я была более чем уверена, что в этом году политическая ситуация сыграет на руку Украине и даст дополнительный бонус к победе! Так и случилось!» — написала Яна в своем телеграме.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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