Яна Рудковская высказалась о результатах конкурса «Евровидение»

Продюсер Яна Рудковская сказала свое мнение о музыкальном конкурсе. О победе украинского музыкального коллектива Kalush Orchestra на конкурсе «Евровидение» в Турине говорили задолго до начала состязаний. Букмекерские конторы прогнозировали победу именно этих артистов, понимая расклад взглядов на происходящее в мире. Ведь давно говорят о том, что фестиваль демонстрирует не только песенные таланты. А отстранение России от конкурса лишь подтверждает этот факт.Яна Рудковская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Продюсер Яна Рудковская, несмотря на понимание сути дела, нашла несколько теплых слов в адрес Kalush Orchestra, не опускаясь до предвзятости. «Украина победита в третий раз на конкурсе «Евровидение» благодаря зрительскому голосованию, но положа руку на сердце, ребята-то очень классные. И хоть моим фаворитом была Испания, я была более чем уверена, что в этом году политическая ситуация сыграет на руку Украине и даст дополнительный бонус к победе! Так и случилось!» — написала Яна в своем телеграме.