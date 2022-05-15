Эдгард Запашный жестко высказался о финале Евровидения

Дрессировщик Эдгард Запашный в шоке от результатов музыкального конкурса. Минувшей ночью определился победитель «Евровидения-2022». По итогам зрительского голосования первое место заняла украинская группа Kalush Orkestra. После завершения конкурса своим мнением по поводу победы Украины поделился артист цирка Эдгард Запашный.Эдгард Запашный - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Украина — победитель «Евровидения». Никто больше не имеет права говорить, что это не конкурс политической песни!» — эмоционально высказался Запашный в своем телеграм-канале. Добавим, ранее дрессировщик проводит опрос в своем канале, после которого отметил, что в последнее время конкурс начал раздражать большинство россиян. Напомним, ранее свое мнение по этому поводу высказала Яна Рудковская. Продюсер отметила, что ее фаворитом были испанцы, но коллектив из Украины «классный».