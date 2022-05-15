Эдгард Запашный жестко высказался о финале Евровидения
Сегодня, 15:40
Дрессировщик Эдгард Запашный в шоке от результатов музыкального конкурса. Минувшей ночью определился победитель «Евровидения-2022». По итогам зрительского голосования первое место заняла украинская группа Kalush Orkestra. После завершения конкурса своим мнением по поводу победы Украины поделился артист цирка Эдгард Запашный.
Эдгард Запашный - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Украина — победитель «Евровидения». Никто больше не имеет права говорить, что это не конкурс политической песни!» — эмоционально высказался Запашный в своем телеграм-канале. Добавим, ранее дрессировщик проводит опрос в своем канале, после которого отметил, что в последнее время конкурс начал раздражать большинство россиян. Напомним, ранее свое мнение по этому поводу высказала Яна Рудковская. Продюсер отметила, что ее фаворитом были испанцы, но коллектив из Украины «классный».
По материалам: z-aya