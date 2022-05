Эти 10+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 17-20 мая + релизы Game Pass

Вторая половина мая, традиционно, не радует большим количеством крупных релизов. Это подтверждается планами на выпуск игр на следующей неделе — с 17 по 20 мая. На приставках Xbox One и Xbox Series X | S появится 12 новых проектов, среди которых действительно крупных AAA-игр нет, но есть пара любопытных проектов.

Эти 12 игр выйдут на Xbox на следующей неделе:

Little Witch In The Woods (Game Preview) (17 мая)Umurangi Generation Special Edition (17 мая)Outward: Definitive Edition (17 мая)Behind Closed Doors: A Developer’s Tale (18 мая)Divination (18 мая)Eternal Threads (19 мая)They Always Run (19 мая)Endzone — A World Apart (19 мая)Vampire: The Masquerade — Swansong (19 мая)Deadcraft (20 мая)Dolmen (20 мая)Nirvana: Pilot Yume (20 мая)

В подписке Game Pass на следующей неделе запланированы 2 релиза:

Отметим, что на следующей неделе будет объявлен полный список того, что выйдет в подписке до конца месяца.