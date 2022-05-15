Юлия Барановская призналась, что была сумасшедшим человеком

Ведущая Юлия Барановская рассказала, какой была. Телеведущая в шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» рассказала о своих суевериях. «Я долго была сумасшедшим человеком, который кусты обходил с определенной стороны. И я всегда говорила: «Не надо меня спрашивать, почему я обхожу этот куст, где лужа. Не надо мне задавать этот вопрос». Мне надо было четко, идя от дома до метро, обходить куст с определенной стороны», сказала Юлия Барановская.Юлия Барановская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как заметила Юлия Барановская, в какой-то момент она кое-что поняла. «Когда ты выстраиваешь определенную цепочку, ну, например, утром встаешь с такой-то ноги, потом что-то берешь, чтобы все было четко, тогда ты себя держишь в очень правильных рамках и ничего нового не случится. Я поняла, что день надо начинать по-разному и тогда он будет у тебя наполнен совершенно другими событиями. А если ты живешь стабильно, то скучно», — заявила Юлия Барановская. Напомним, что Юлия Барановская – популярная телеведущая. Этим летом ей исполнится 37 лет.