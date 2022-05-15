Юлия Высоцкая призналась, почему она и Кончаловский сразу приглянулись друг другу

Актриса Юлия Высоцкая встретилась с режиссером Кончаловским на кинофоруме в Сочи в 1996 году, и с тех пор они вместе. Юлию Высоцкую и Андрея Кончаловского по праву считают одной из самых крепких пар российского кинематографа. Несмотря на разницу в возрасте — Юлия, пятая жена кинорежиссера, младше на 36 лет — супруги вместе уже 24 года. За это время на долю пары выпало немало испытаний, однако при этом в громких скандалах они не были замечены ни разу. Секрет их долгого и счастливого брака, как признается звезда фильма «Глянец», кроется в общности интересов. «Люди идут двумя путями, некоторые выбирают свою противоположность (так устроена психика, человеку интересно со своим антиподом), но большинство останавливает выбор на сходном с собой — по духу и даже внешне», — высказалась 48-летняя Высоцкая в своем Телеграм-канале. Актриса призналась, что они с Кончаловским пошли по второму пути. «Все знают, что девочки часто выбирают партнеров, похожих на папу, мальчики — на маму. Уверена, что есть определенная морфология, которая нас привлекает, и чаще всего в этой морфологии мы можем узнать свои черты», поделилась Юлия.Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский «Не думаю, что мы с Андреем Сергеевичем, прожив вместе все эти годы, стали похожи друг на друга. Мы изначально обратили друг на друга внимание потому, что созвучны морфологически. По строению лица, по каким-то признакам. Видимо, у нас одни какие-то дальние-дальние-дальние прапрапредки. Все-таки человек изначально относится к себе с симпатией, как к кому-то очень родному (по маленьким детям, оказавшимся у зеркала, это особенно видно), поэтому и сближается с кем-то таким же родным», — заключила звезда. Напомним, Кончаловский и Высоцкая вместе воспитывают двоих детей — дочь Марию и сына Петра. Помимо семейного, это еще и яркий творческий союз — жена задействована в большинстве фильмов и театральных постановок Андрея Сергеевича. Недавно Юлия сыграла главную роль в спектакле «Укрощение строптивой», который режиссер поставил в театре Моссовета.