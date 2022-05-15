Когда в квартирах перестанет взрываться газ

В Госдуме предлагают радикально усовершенствовать обслуживание газового оборудования в многоквартирном доме

16:00 Автор: Валерий Филоненко

Взрывы газа в жилых домах год от года не уменьшаются числом, несмотря на усиление административной и уголовной ответственности. Изменить ситуацию можно, если договор на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования будет заключаться с одной специализированной организацией, поставляющей газ, а не с двумя десятками разных сомнительных исполнителей, как это нередко бывает сейчас. Такой законопроект депутаты готовятся рассмотреть в Госдуме во втором чтении. Также достижению цели поспособствует повсеместная установка в квартирах газоанализаторов. Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказала зампредседателя думского Комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия»).

Безответственное отношение

Только за три месяца этого года в стране произошло 78 происшествий, связанных с неполадками в газовом оборудовании, из-за чего погиб 51 человек, еще более 140 россиян получили разной степени увечья. Совсем свежие сводки печальной статистики пришли в апреле из Казани, где в одном из домов произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего один мужчина погиб. А через два дня бытовой газ взорвался в жилой пятиэтажке в подмосковном Ступине. По данным МЧС, погибли двое, семеро пострадали.

«Чаще всего — это человеческий фактор, — пояснила суть проблемы Светлана Разворотнева. — Причина состоит в том, что люди безответственно относятся к своему оборудованию. Был, к сожалению, также случай, когда человек хотел покончить жизнь самоубийством и при этом прихватить с собой соседей».

При этом депутат напомнила, что у людей порой, просто нет денег на замену давно отслуживших свое газовых плит.

«Что в этой ситуации делать — вопрос открытый. Единственный город, который субсидирует замену газовых плит для людей с низкими доходами, — это Москва. Остальные себе позволить это не могут. Поэтому конечно, проблема продолжает оставаться», — сказала политик.





Есть решение: газоанализаторы

Происшествия из-за неполадок с газовым оборудованием в разных регионах происходят почти каждый месяц, и серьезно повлиять на ситуацию, по мнению депутата, помогли бы современные газоанализаторы с функцией автоматического отключения подачи газа в случае его утечки. Работы по установке таких технических устройств и их обслуживанию депутат предлагает передать в ведение газоснабжающих организаций.

«И делать это нужно за счет тарифа на поставку газа. Если это все растянуть на несколько лет, люди этого практически не заметят. Прибавка нашей платы за газ будет просто минимальной. А мы тем самым обеспечим безопасность наших квартир», — заметила Разворотнева.

Вариант вполне допустимый, но так как речь идет о тарифах для населения, стоит все основательно взвесить и обсудить, считает член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких («Единая Россия»).

«Это еще один инструмент, который необходимо реализовать», — уточнил парламентарий. Гладких напомнил, что в России уже производят качественные образцы газоанализаторов стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей. Но при массовых закупках, заверил он, цена будет снижаться.





Один дом — один договор

Серьезно снизить количество происшествий можно и за счет усиления контроля за эксплуатацией внутриквартирного газового оборудования. К сожалению, существующая система техобслуживания газовых плит и колонок эффективностью похвастаться не может, уверена Светлана Разворотнева.

«Каждый собственник сегодня должен самостоятельно заключить договор с соответствующей организацией. За незаключение такого договора предусмотрены санкции», — напомнила депутат.

Но если с управляющими компаниями эти санкции работают, то с собственниками квартир ситуация обстоит совершенно по-другому. «Здесь есть некие штрафы и такая мера, как отключение от поставки газа, однако технически ее реализовать сложно», — сказала она.

Такая сложная система, когда каждый собственник заключает самостоятельно договор на техобслуживание, приводит к тому, что в многоквартирном доме существует множество договоров на содержание газового оборудования, уточнил первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев («Единая Россия»). В качестве примера депутат привел дом в Нижнем Новгороде, где жильцы заключили договоры с 28 компаниями.

И ладно, если бы качество расплодившихся организаций было на уровне, но, по свидетельству Светланы Разворотневой, некоторые компании не имеют даже диспетчерских, специалистов, чтобы выехать на место. «Фактически это получаются не договоры, а профанация», — отметила она.

Решить проблему в Госдуме предлагают за счет серьезной коррекции существующего порядка обслуживания газового оборудования в многоквартирном доме. Такой законопроект депутаты готовятся рассмотреть во втором чтении. Документ, в частности, предполагает, что техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования будут проводить на основании договора со специализированной организацией, поставляющей газ. Плата за эту услугу будет вноситься в рамках платы за содержание общего имущества.

Именно единый договор на техническое обслуживание позволит соблюсти требования законодательства о техрегулировании к надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности жизни и здоровья граждан, пояснил «Парламентской газете» соавтор законопроекта Павел Качкаев.





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