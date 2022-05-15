Ксения Собчак может оказаться иноагентом
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Ксения Собчак может оказаться иноагентом

Ксения Собчак может оказаться иноагентом
Под ведущую и журналистку Ксению Собчак активно роют. Вчера стало известно, что телеведущую могут занести в список иноагентов, куда уже вошли некоторые известные российские персоны. Данным вопросом активно занялся общественный деятель Александр Ионов. Пока неизвестно, чем закончится это дело, но ясно одно — активист Ионов не намерен отступать. «Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства начал проверку Ксении Собчак на предмет иностранного финансирования, помимо Собчак будет проверена ее редакция «Осторожно новости». Если финансирование найдется, то Собчак станет иноагентом», — сообщил он вчера в личном блоге. Ксения уже отреагировала на данную новость, отметив предвзятое отношение к себе. Александр Ионов ответил на возмущение телеведущей.
Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Напомню, что все расследования нашего комитета в отношении юридических и физических лиц нашли свое подтверждение, как в документах иностранных реестров, так и в документах, которые получали российские органы, принимающие решения о включении в список иноагентов», — подчеркнул общественный деятель в своем Telegram-канале. К слову, по поводу данного дела уже высказалась Виктория Боня, которая терпеть не может Собчак. Вика была удивлена подобным скандалом. Вот только подписчики Бони были другого мнения на этот счет. «Давно было пора! Хватит терпеть выходки Собчак»; «Эта дама пытается усидеть на двух стульях!»; «Мне кажется, Собчак просто хайпожорка и при необходимости переобуется»; «Ксения — агент всех! Надо определиться с таким двуличием», — отметили пользователи Сети. Напомним, сегодня иноагентами признают лиц, СМИ, распространяющих определенные материалы и получающих финансирования из-за рубежа.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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