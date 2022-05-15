Ксения Собчак похвасталась изысканными интерьерами нового особняка на Рублевке
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Ксения Собчак похвасталась изысканными интерьерами нового особняка на Рублевке

Ксения Собчак похвасталась изысканными интерьерами нового особняка на Рублевке
Телеведущая Ксения Собчак собирается переезжать в новый особняк премиум-класса. Журналистка уже показала  интерьер гостиной в новом доме. Особняк премиум-класса выполнен из финской сибирской сосны. Площадь жилого объекта — 1000 кв.м. Стоимость дома оценивается в 40 млн. рублей. Однако Собчак умудрилась сократить расходы на ремонт благодаря рекламе в соцсетях, а потому активно вещает о происходящем на участке в личном блоге. Въезд на территорию поселка — строго по пропускам. К слову, сейчас семья Ксении живет в этом же населенном пункте в таунхаусе вместе с матерью Людмилой Нарусовой. Стройка шла на соседнем участке, присоединенному к владениям. В двухэтажном доме, без учета цоколя, есть все необходимое для комфорта хозяйки. Собчак показала как выглядит ее дом изнутри. Она сделала атмосферное фото в ярком халате и пижаме на фоне красочных стен с изображениями верблюда и девушки с караваем в руках. В интерьере присутствуют теплые желтые тона. Разбавляет насыщенность огромный диван нейтральных оттенков стоимостью около 400 тысяч рублей. Освещение продумано до мелочей и создает расслабленную обстановку. Оригинальный журнальный столик подобран так, будто является продолжением лампы.
Ксения Собчак в новом доме «Тадам! Первый кадр из моего дома! Пришла проконтролировать переезд и заняла самую удобную позицию для наблюдения. Мягко сижу, все вижу — и все это благодаря модульным диванам. Даже не верится, что совсем скоро на этом диване мы будем сидеть теплыми уютными вечерами всей семьей за непринужденными разговорами», — поделилась радостью 40-летняя теледива. К слову, в апреле Собчак инвестировала в заграничную недвижимость. Она приобрела апартаменты площадью 120 кв. м в столице ОАЭ за 60 млн. рублей. Квартира расположена в сердце Дубая, в одном из премиальных комплексов города. Из окон видна самая высокая башня в мире — Бурдж- Халифа. В России Ксения давно вкладывает заработанные деньги в недвижимое имущество. В ее собственности есть нежилые объекты, которые она сдает в аренду предпринимателям.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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