Лера Кудрявцева не довольна своей внешностью
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Лера Кудрявцева не довольна своей внешностью

Лера Кудрявцева не довольна своей внешностью
Ведущая Лера Кудрявцева рассказала, чтобы хотела изменить в своей внешности. 50-летняя телеведущая призналась, что у нее несимметричное лицо. Лера Кудрявцева рассказала, что у нее одна щека более подтянута, что другая. Актриса сериала «Краткий курс счастливой жизни» уже девять лет живет в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Лера с гордостью говорит о том, что муж моложе нее на 16 лет. Вместе с тем, звезда экрана особенно тщательно следит за своей фигурой. Сегодня она пояснила, что ей не нравится в своем лице. Героиней программы «Секрет на миллион» стала актриса Олеся Железняк. В студию канала НТВ пришла и ее подруга – 75-летняя Татьяна Васильева. Она критично высказалась о своей внешности. «Я собой недовольна, — заверила звезда фильма «Самая обаятельная и привлекательная». — Мне очень не нравится левая щека. Но я недавно посмотрела свои детские фотографии – и поняла, что она у меня такая с рождения. А правая щека – хорошая».
Лера Кудрявцева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Кудрявцева попыталась успокоить народную артистку России. «Мы все асимметричные. У меня тоже — одна щека больше подтянута, чем другая», — пожаловалась Лера. Бывшая жена Анатолия Васильева и Григория Мартиросяна откровенно сказала, что хочет сделать инъекции ботокса. Тем более, что недавно она хорошо заработала на гастролях. «Если на меня смотреть с левой стороны – то кажется, что я очень пожилая женщина, — указала Татьяна Григорьевна. — Хочу накачать в нее побольше. Я вернулась с гастролей, поэтому могу себе позволить. Пойду и закачаю в щеку». Исполнительница роли Фаины Раневской в сериале «Звезда эпохи» посоветовала Кудрявцевой не делать ничего с лицом. «У тебя всё хорошо», — отметила Васильева. «У меня просто очень хороший гример», — призналась Лера. «Нет, это не загримируешь. У тебя очень хорошее маленькое личико», — заверила гостья студии. После этих слов бывшая возлюбленная певца Сергея Лазарева руками натянула кожу лица к вискам. «Я хочу прямо вот так», — указала Кудрявцева. «Тогда тебе вообще дадут 13 лет», — заметила Татьяна Григорьевна.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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