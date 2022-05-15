Лиза Арзамасова поделилась свежими кадрами с подросшим Левой - именинником
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Лиза Арзамасова поделилась свежими кадрами с подросшим Левой - именинником

Лиза Арзамасова поделилась свежими кадрами с подросшим Левой - именинником
Актриса Лиза Арзамасова показала подросшего наследника. Леве Авербуху сегодня исполнилось 9 месяцев. Лиза Арзамасова является известной актрисой. Она прославилась, когда снялась в «Папиных дочках». Теперь артистка не только снимается в кино, но и играет в театре. Она не частая гостья на светских раутах.
Лева Авербух Раньше Лиза скрывала и личную жизнь. Она лишь два года назад стала говорить о своих отношения с Ильей Авербухом. Они сыграли свадьбу, а в прошлом году у них родился сын Лев. Примечательно, что Арзамасова уже вернулась к работе. Она также порой сопровождает мужа на разных мероприятиях. Но большую часть времени актриса посвящает первенцу.
Лева Авербух На этот раз она поделилась трогательными кадрами. Ей удалось подловить, как сын в комбинезоне ползает. Также Лиза запечатлелась с ним на кухне. Она решила отметить важную дату — крохе исполнилось 9 месяцев.
Лиза Арзамасова с сыном Левой «Этому милейшему человеку сегодня исполнилось 9 месяцев ❤️ Какая удивительная дата. Примерно столько времени нужно от «Божьего замысла» до Рождения Нового человека на свет. И вот ещё через 9 месяцев вы уже можете поговорить на общем языке и посмеяться первым общим «шуткам». Что может быть удивительнее?… ❤️», написала Елизавета.
Лева Авербух Поклонники восхитились нежными кадрами. Многие отметили, что малыш похож на маму. «Какой же он миленький, очень сильно глазами на тебя, Лиза, похож», «Прелестный малыш!», «Какой же он милаш! Смотришь и улыбаешься!», «Сладкая мамина радость», «Вылитая мама», «Лизонька, вы такие очаровашки! С маленьким днем рождения Левика!», «Просто красавчик, воплощение любви», — прокомментировали пост подписчики.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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