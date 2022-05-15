Любовь Успенская взялась продюсировать жену Александра Овечкина

Жена Овечкина, Анастасия Шубская решила начать карьеру певицы, в чем ей помогает Любовь Успенская. Веры Глаголевой не стало пять лет назад — актриса скончалась на 62-м году жизни после продолжительной болезни: почти десять лет она сражалась с раком желудка. Это стало настоящим потрясением для общественности, ведь Вера Витальевна тщательно скрывала свой тяжелый недуг. У Глаголевой остались три дочери — Анна, Мария и Анастасия. За младшую, Настю, она очень переживала и мечтала, чтобы та нашла дело своей жизни. Помочь реализовать мечту взялась близкая подруга семьи Любовь Успенская. По словам 68-летней исполнительницы хита «Кабриолет», Овечкина проявила талант, несмотря на отсутствие профессионального образования.Александр Овечкин и Анастасия Шубская с детьми - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) «Я дружу с этой семьей уже много лет. Я всегда с ними вместе, все праздники. Настя всегда хотела петь. Вера мечтала, чтобы Настя карьеру сделала», — рассказывает Успенская в программе «Ты не поверишь» на НТВ. Напомним, Глаголева родила дочь Анастасию от миллионера Кирилла Шубского. Будучи подростком, девочка снялась в драме «Ка-де-бо», потом — в мелодраме «Чертово колесо», которую поставила ее мама. Также Анастасия строила модельную карьеру. В 2011 году она вышла на модный подиум, потом участвовала в профессиональных фотосессиях. Теперь же Анастасия предстанет в новом амплуа. Королева шансона вспоминает, что два года назад младшая дочь Глаголевой обратилась к ней с просьбой оценить ее вокальные данные. Тогда Успенская сделала выводы, что Овечкиной место на сцене. «Мы работаем и дальше и не останавливаемся», — заверила наставница.