Любовь Успенская взялась продюсировать жену Александра Овечкина
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Любовь Успенская взялась продюсировать жену Александра Овечкина

Любовь Успенская взялась продюсировать жену Александра Овечкина
Жена Овечкина, Анастасия Шубская решила начать карьеру певицы, в чем ей помогает Любовь Успенская. Веры Глаголевой не стало пять лет назад — актриса скончалась на 62-м году жизни после продолжительной болезни: почти десять лет она сражалась с раком желудка. Это стало настоящим потрясением для общественности, ведь Вера Витальевна тщательно скрывала свой тяжелый недуг. У Глаголевой остались три дочери — Анна, Мария и Анастасия. За младшую, Настю, она очень переживала и мечтала, чтобы та нашла дело своей жизни. Помочь реализовать мечту взялась близкая подруга семьи Любовь Успенская. По словам 68-летней исполнительницы хита «Кабриолет», Овечкина проявила талант, несмотря на отсутствие профессионального образования.
Александр Овечкин и Анастасия Шубская с детьми - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ)  «Я дружу с этой семьей уже много лет. Я всегда с ними вместе, все праздники. Настя всегда хотела петь. Вера мечтала, чтобы Настя карьеру сделала», — рассказывает Успенская в программе «Ты не поверишь» на НТВ. Напомним, Глаголева родила дочь Анастасию от миллионера Кирилла Шубского. Будучи подростком, девочка снялась в драме «Ка-де-бо», потом — в мелодраме «Чертово колесо», которую поставила ее мама. Также Анастасия строила модельную карьеру. В 2011 году она вышла на модный подиум, потом участвовала в профессиональных фотосессиях. Теперь же Анастасия предстанет в новом амплуа. Королева шансона вспоминает, что два года назад младшая дочь Глаголевой обратилась к ней с просьбой оценить ее вокальные данные. Тогда Успенская сделала выводы, что Овечкиной место на сцене. «Мы работаем и дальше и не останавливаемся», — заверила наставница.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Маргарита Симоньян назвала здоровых звезд
Маргарита Симоньян назвала здоровых звезд
Любовь Успенская взялась продюсировать жену Александра Овечкина
Любовь Успенская взялась продюсировать жену Александра Овечкина
Игру Hexic HD на Xbox сейчас можно получить бесплатно
Игру Hexic HD на Xbox сейчас можно получить бесплатно
Новости Game Pass за 7-14 мая: новые релизы, анонсы и другие события
Новости Game Pass за 7-14 мая: новые релизы, анонсы и другие события
Александра Овечкина назвали диким русским за его поведение
Александра Овечкина назвали диким русским за его поведение
Агата Муцениеце приобрела загородный дом, в котором сейчас идет ремонт
Агата Муцениеце приобрела загородный дом, в котором сейчас идет ремонт
8 средств для защиты от солнца, которые выбирают Мэй Маск, Дженнифер Лопес, Хейли Бибер и другие звезды
8 средств для защиты от солнца, которые выбирают Мэй Маск, Дженнифер
Максим Матвеев появился на премьере своего фильма в новом имидже
Максим Матвеев появился на премьере своего фильма в новом имидже
Никита Пресняков высказался о продаже замка Галкина и Пугачевой
Никита Пресняков высказался о продаже замка Галкина и Пугачевой
Кооператив в Sniper Elite 5 показали в новом часовом геймплейном ролике
Кооператив в Sniper Elite 5 показали в новом часовом геймплейном
5 причин, почему социальные сети – это зло
5 причин, почему социальные сети – это зло
Бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони женится на обладательнице титула "Мисс Вселенная — 2021"
Бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони женится на обладательнице

Топ на сегодня

Самые лучшие и самые худшие черты характера Девы
Самые лучшие и самые худшие черты характера Девы
Биография Ирины Дубцовой: личная жизнь, муж, семья, дети, родители, рост, вес (фото)
Биография Ирины Дубцовой: личная жизнь, муж, семья, дети, родители,
Андрей Макаревич и другие сбежавшие звезды всегда будут вторым сортом, заявила Кормухина
Андрей Макаревич и другие сбежавшие звезды всегда будут вторым
Яна Рудковская распродает одежду премиальных брендов из своего гардероба
Яна Рудковская распродает одежду премиальных брендов из своего
Ксения Бородина рассказала о фамилии бывшего мужа
Ксения Бородина рассказала о фамилии бывшего мужа

Еще по теме

Анастасия Шубская трогательно поздравила Александра Овечкина с днем рождения
Александр Овечкин подтвердил слухи о свадьбе с Анастасией Шубской
Анастасия Шубская и Александр Овечкин готовятся к рождению первого ребенка
У Александра Овечкина родился сын