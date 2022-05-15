Маргарита Симоньян назвала здоровых звезд
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Маргарита Симоньян назвала здоровых звезд

Маргарита Симоньян назвала здоровых звезд
Журналистка и бизнесвумен Маргарита Симоньян высказалась о российском шоу-бизнесе. На днях многие российские звезды побывали в Донецкой и Луганской народных республиках. В их числе были Григорий Лепс, Лариса Долина, Анастасия Макеева, Зара, Дмитрий Дюжев и другие. Они выступили перед жителями городов и военными, возложили цветы к памятникам. В своей соцсети медиаменеджер Маргарита Симоньян опубликовала ролик, на кадрах которого Дмитрий Дюжев и Лариса Долина пришли к памятнику «Жертвам фашизма». Видео было названо «Звезды здорового человека».
Маргарита Симоньян - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Дмитрий Дюжев и Лариса Долина возложили цветы к памятнику «Жертвам фашизма» в Донецке», — написала Симоньян. Напомним, ранее Маргарита Симоньян удивилась статье, которая вышла в польском издании и была посвящена ей. Журналист высказала свое мнение о написанном в своем телеграм-канале.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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