Маргарита Симоньян назвала здоровых звезд

Журналистка и бизнесвумен Маргарита Симоньян высказалась о российском шоу-бизнесе. На днях многие российские звезды побывали в Донецкой и Луганской народных республиках. В их числе были Григорий Лепс, Лариса Долина, Анастасия Макеева, Зара, Дмитрий Дюжев и другие. Они выступили перед жителями городов и военными, возложили цветы к памятникам. В своей соцсети медиаменеджер Маргарита Симоньян опубликовала ролик, на кадрах которого Дмитрий Дюжев и Лариса Долина пришли к памятнику «Жертвам фашизма». Видео было названо «Звезды здорового человека».Маргарита Симоньян - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Дмитрий Дюжев и Лариса Долина возложили цветы к памятнику «Жертвам фашизма» в Донецке», — написала Симоньян. Напомним, ранее Маргарита Симоньян удивилась статье, которая вышла в польском издании и была посвящена ей. Журналист высказала свое мнение о написанном в своем телеграм-канале.