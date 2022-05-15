Минимальные зарплаты артистов в простое хотят зафиксировать в законе

00:27 Автор: Екатерина Кутузова

Законопроект: № 99737-8

Правительство предлагает установить на уровне не ниже МРОТ оплату труда артистам, если они в течение какого-либо времени не выступают или не задействованы в создании произведений. Такой законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

По Трудовому кодексу если творческие работники средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иные лица, в течение какого-либо времени не участвуют в создании, исполнении произведений или не выступают, то указанное время простоем не является и может оплачиваться в размере и порядке, которые устанавливаются трудовым договором.

Постановлением Конституционного Суда указанные положения признаны несоответствующими Конституции Российской Федерации, так как они порождают возможность произвольного уменьшения размера заработной платы указанных работников, фактически исполняющих, хотя и в меньшем объеме, свои обязанности.

Правительство одобрило законопроект о зарплате артистам в простое

Законопроектом предлагается установить гарантированный минимум оплаты труда творческих работников на такое время на уровне не ниже минимального размера оплаты труда.

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