На "Евровидении" в Турине победила Украина. Испания заявила о готовности принять у себя конкурс в следующем году
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На "Евровидении" в Турине победила Украина. Испания заявила о готовности принять у себя конкурс в следующем году

На "Евровидении" в Турине победила Украина. Испания заявила о готовности принять у себя конкурс в следующем году

На международном песенном конкурсе "Евровидение", который в этом году проходил в Турине (Италия), победу одержала Украина. Страну представляла группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

По правилам "Евровидения" следующий конкурс должна принять страна, чей представитель занял первое место. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное, чтобы в 2023 году мероприятие прошло в Мариуполе.

Между тем Испания выразила готовность в случае необходимости провести конкурс у себя. Об этом заявила директор по коммуникациям испанской государственной телерадиокомпании RTVE Мария Эисагирре.


На фоне политической обстановки в мире победу Украины на конкурсе многие посчитали слишком предсказуемой.

Украина выиграла Евровидение, в чем никто и не сомневался. Группа Калуш могла, в принципе, вообще не петь, а просто выйти на сцену. Для Украины это важная победа. Для конкурса это очень плохо, потому что превращает его в голосование симпатий одних стран к другим. Или антипатий,

— написал в своем телеграм-канале журналист Антон Орехъ.

Украина победила в третий раз на конкурсе "Евровидение" благодаря зрительскому голосованию, но, положа руку на сердце, ребята-то очень классные. И хоть моим фаворитом была Испания, я была более чем уверена, что в этом году политическая ситуация сыграет на руку Украине и даст дополнительный бонус к победе. Так и случилось!

— прокомментировала итоги конкурса Яна Рудковская.

О вероятной победе Украины поклонники "Евровидения" действительно говорили задолго до финала конкурса. Букмекеры оценивали шансы Kalush Orchestra занять первое место в 60%.

Однако горячо обсуждалась в сети не только победа украинской группы, но и политическое заявление, которое ее фронтмен Олег Псюк сделал после выступления — он призвал помочь Мариуполю и заводу "Азовсталь".

Правила конкурса запрещают участникам делать какие-либо политические заявления, однако слова Псюка организаторы "Евровидения" не расценили как таковое.

Мы понимаем сильные чувства, когда в эти дни речь идет об Украине, и рассматриваем заявления Kalush Orchestra и других артистов в поддержку украинского народа скорее как гуманитарный жест, чем как политический,

— пояснил Европейский вещательный союз (ЕВС) в ответ на запрос немецкого агентства dpa.

Россия в этом году не принимала участия в "Евровидении" — ее отстранили вскоре после начала военной спецоперации на Украине.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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