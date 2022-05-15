На Xbox может скоро появиться редактор динамических фонов
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На Xbox может скоро появиться редактор динамических фонов

На Xbox может скоро появиться редактор динамических фонов


Похоже, что Microsoft может в скором времени выпустить редактор динамических фонов для Xbox Series X | S. Несколько недель назад пользователь Twitter под ником Aggiornamenti Lumia, который отслеживает изменения в Microsoft Store сообщил, что в цифровой магазин для тестов был выгружен некий «Безымянный проект».

Сегодня этот же пользователь Aggiornamenti Lumia рассказал некоторые подробности о проекте, а точнее показал его работу в рамках небольшого ролика. Само приложение, судя по видео, называется Xbox Dynamic Backgrounds Editor. Ниже можно видеть работу этого приложения.

https://newxboxone.ru/wp-content/uploads/2022/05/microsofts-started-working-on-a-new-xbox-app-dubbed...-unnamed-project-not-so-secret-to-be-honest.mp4

Стоит сказать, что известный игровой журналист Том Уоррен в Twitter сообщил, ссылаясь на указанную выше информацию, что такое приложение создается:

Microsoft работает над редактором динамических фонов для Xbox. Похоже, это позволит владельцам Xbox создавать свои собственные динамические фоны.

Напомним, динамические фоны доступны только на Xbox Series X | S.

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По материалам: newxboxone

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