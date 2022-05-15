Надежда Бабкина рассказала о красоте и пластике

Певица Надежда Бабкина призналась, что постоянно следит за своей внешностью. 72-летняя артистка много лет не только радует зрителей на сцене своими хитами и образами, но и является экспертом программы «Модный приговор». Звезда всегда одета со вкусом и умело подчеркивает свои достоинства. Певица не скрывает, что не только посещает косметолога, но и обращалась к пластическому хирургу. «Варианты народных средств — свеклой щеки натереть и обложиться огурцами — не действуют. Кстати, прочитала про себя шутку: «Надежда Бабкина выпустила крем для лица «Последняя надежда». Но если и последняя надежда не помогает, надо идти к хирургу — нечего жалеть то, что окончательно растянулось и не лежит на месте. В себя надо вкладывать очень много, и я говорю далеко не о материальной составляющей. Необходимо тратить на здоровье и внешность немало усилий, терпеть неудобства и дискомфорт, ведь не все косметические манипуляции доставляют удовольствие. Одна из моих любимых процедур для лица называется «биожени». Этот аппарат — французское изобретение, которое быстро приводит кожу в тонус», — признается артистка «Аргументам и фактам».Надежда Бабкина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, что Надежда Бабкина состоит в гражданском браке с бизнесменом Евгением Гором. Мужчина младше своей избранницы на 30 лет. Однако разница в возрасте не мешает их крепкому союзу, который длится почти 20 лет. Сейчас пара не вместе, возлюбленный артистки несколько месяцев живет на Бали. «Конечно, он вернется. Он поехал на Бали искать новых поставщиков. У него же здесь завод свой, свечной. И он там, помимо всего прочего, всякие ароматизированные штучки выпускает. Ему нужны фирменные отдушки для продукции. Раньше он работал с Европой. Сейчас вся история неудобной стала. Даже если они и согласны продавать нам отдушки, их все равно надо доставить по цепочке. В итоге выйдет в три раза дороже. А с Бали проще: оттуда напрямую все будет приходить, без посредников. Поэтому дешевле гораздо. В общем, Женя сейчас активно этим вопросом занимается», — поделилась Надежда Георгиевна.