Надежда Бабкина высказалась о судьбе шоу «Модный приговор»

Певица и телеведущая Надежда Бабкина ответила на вопросы многочисленных поклонниц шоу о моде. Детище Александра Васильева перестало выходить в эфир в конце февраля и пока на экраны так и не вернулось. После того, как историк моды уехал в Париж, казалось — передача закрылась навсегда. Но сам Васильев быстро вернулся обратно и заявил: ходит на съемки чуть ли не каждый день. Однако, результаты его труда пока так и не видны. Эфирное время «Модного приговора» занимают другие программы, а вопросов у зрителей становится все больше. Не получив ответов у Васильева, поклонники шоу атаковали Надежду Бабкину. Для того, чтобы остановить поток сообщений, который ежедневно сыпется на нее в социальных сетях, она опубликовала пост в своем Телеграм-канале. Перерыв она назвала творческим отпуском и уверила всех — переживать не стоит. Сейчас, по словам певицы, на первый план вышли общественно-политические программы, и в нынешней ситуации решение «Первого канала» сократить количество развлекательных шоу она считает верным.Надежда Бабкина «Такая передача, как «Модный приговор» не может исчезнуть, ведь это проект прежде всего социальный. Наши стилисты действительно преображают каждую героиню. И поэтому тысячи женщин мечтают попасть в их руки. Героини выпусков уходят от нас преображенными не только внешне, но и внутренне. Они становятся более решительными, уверенными в себе, целеустремленными. Их преображение — пример для всех зрительниц, которые, сидя перед экраном телевизора, думают: «А я тоже так могу!» — написала Бабкина, которая в шоу исполняет роль одной из ведущих. Сама Надежда Георгиевна использует этот перерыв для того, чтобы восстановить здоровье. В прошлом году она перенесла коронавирус — причем, в тяжелейшей форме. Несколько недель народная артистка находилась на грани жизни и смерти и чудом выкарабкалась. Она сообщает — сейчас с ней все хорошо. О последствиях недуга она не вспоминает и ведет активный образ жизни, но все равно старается относиться к себе внимательнее.