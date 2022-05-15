По слухам, Иван Ургант будет гастролировать в Германии со своим шоу

Ведущего и актера Ивана Урганта заметили на финской границе. СМИ сообщили о предстоящих гастролях шоу «Вечерний Ургант» в Германии. Выступать за рубежом должны сам Иван Ургант, Алла Михеева, Митя Хрусталев и группа «Фрукты». Концерта запланированы на 3-5 июня. Вместе с тем Иван Ургант скептически, но при этом неоднозначно отреагировал на эти новости в своем телегаме.Иван Ургант - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «И на всякий случай давайте поклянемся, что гастрольные туры и продажу недвижимости (особенно несуществующей) я тоже анонсирую здесь», — написал он. То есть ведущий фактически не стал отказываться от того, что гастроли все-таки будут. На фоне этого в пабликах гуляют фотографии студии «Вечернего Урганта», антураж которой сейчас разбирается. Уж не для гастролей ли? При этом самого Ивана Урганта видели на финской границе, а Алла Михеева отметилась в жарких странах, показав фотографии в личном блоге. Что ж, для поездки в Германию, чисто гипотетически, времени у обоих хватит.