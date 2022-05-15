Полное лунное затмение 16 мая 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака

Вадим Карасев

В середине мая нас ждет полное лунное затмение, которое будет влиять на наши чувства и эмоции. Энергия этого события будет сильной, поэтому Знакам Зодиака важно знать о том, как затмение проиграется в жизни. Советы астролога Анжелы Перл помогут привлечь удачу.

Майское затмение пройдет в 25 градусе Скорпиона и будет очень эмоциональным. Южный узел Кету, с которым связано это затмение, отвечает за умение вовремя прощаться с чем-то, что больше не имеет смысла и никак не поможет привлечению успеха. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее узнать о том, какой из домов гороскопа выйдет на первый план, чтобы подготовиться к определенным событиям и не навлечь на себя неприятностей из-за поспешных действий.

Овен

Затмение в 8 доме гороскопа проиграется в сфере финансов, когда Овнам предстоит пересмотреть свои доходы и расходы, заняться перефинансированием или начать инвестировать для создания финансовой подушки. Полнолуние будет влиять на завершение какой-то ситуации, когда придется искать новые источники дохода, ставить точку в одном деле. Не исключено и получение наследства, а также получение ранее одолженных денежных средств после выигранного судебного заседания.

Телец

Лунное затмение в 7 доме гороскопа проиграется в сфере партнерства. Тельцам предстоит завершить контракты, а также поставить точку в вопросах расставания или совместного проживания. Завершение может коснуться раздела имущества, когда оба партнера завершат длительную судебную тяжбу. Не исключены и расставания с друзьями, когда Тельцы будут менять социальный круг.

Близнецы

Влияние лунного затмения в 6 доме гороскопа коснется ежедневной рутины и режима. Это значит, что произойдут перемены в деловой среде, когда Близнецы смогут перейти на другую должность или, напротив, вернуться на старое место работы. Завершение может проиграться закрытием офиса, когда Близнецам предстоит поиск нового места работы. Близнецы благодаря этому затмению смогут избавиться от каких- то забот и обязательств, которые были навязаны со стороны.

Рак

Затмение в 5 доме гороскопа отвечает за радость и удовольствие, а также отвечает за детей. Раки смогут обрести счастье материнства и отцовства, принять в семью нового члена, открыть бизнес, связанный с детьми. Позитивные новости будут приходить постоянно, и Раки будут гордиться своим положением. В мае новые знакомства вряд ли станут началом крепких отношений из-за влияния ретроградного Меркурия, а после 3 июня одинокие сердца смогут встретить свою любовь.

Лев

Полное лунное затмение пройдет в 4 доме гороскопа, который отвечает за недвижимость и место жительства. Это событие идеально для кульминации: переезда, продажи недвижимости, бракосочетания. Затмение может открыть тайны, связанные с родителями и родственниками, и Львы будут переживать сильные эмоции. Может измениться и состав семьи, когда подрастающее поколение захочет самостоятельности и переезда на новое место жительства.

Дева

Затмение пройдет в 3 доме гороскопа, который символизирует общение и коммуникации. Дев ждут новые знакомства, смена круга общения, неизбежное расставание с людьми, которые сыграли свои роли в жизни. Дев ждут неожиданные новости, связанные с семьей и родственниками, которые могут быть как позитивными, так и настораживающими. Астролог отмечает, что благоприятным будет завершение обучения и получение сертификатов.

Весы

У Весов затмение будет во 2 доме гороскопа, который отвечает за финансы. Тема денег будет главной, и здесь важно определиться с ценностями, пересмотреть планы и найти новые возможности. Весы смогут поднять цены на свои услуги, перейти на новую должность, а также заняться поиском новых источников дохода. Финансовые вопросы предстоит решать самостоятельно, а значит, нужно быть внимательными и осмотрительными.

Скорпион

Лунное затмение в 1 доме гороскопа фокусирует внимание Скорпионов на себе. Скорпионы будут обращать внимание на свою внешность, менять имидж, а также стиль жизни. По этому затмению происходят трансформации, которые помогают лучше познать себя, отказаться от изживших отношений и вернуть контроль над своей жизнью. Влияние лунного затмения высвечивает то, что пора оставить в прошлом, чтобы привлечь счастье и стать лучшей версией себя.

Стрелец

Стрельцов ожидает затмение в 12 доме, который отвечает за избавление от негатива и кармических долгов. Астролог рекомендует сосредоточиться на вопросах, которые тянулись давно, и поставить в них точку. Также 12 дом гороскопа отвечает за дальние страны, когда Стрельцы смогут переехать в другую страну, начать там обучение или зарабатывать онлайн в зарубежной компании.

Козерог

Полное лунное затмение в 11 доме гороскопа фокусирует внимание на друзьях и общении. Козерогов ждут перемены, связанные со сменой круга общения, а также открытие тайн, благодаря которым получится узнать всю правду о своем окружении. Затмение проиграется и в сфере организации, когда Козероги решат выйти из одной группы и войти в другой коллектив, который поможет развиваться в нужном направлении.

Водолей

У Водолеев затмение проиграется в 10 доме гороскопа, который отвечает за карьеру и статус. События будут развиваться в деловой среде, когда будет возможность найти новую работу или перейти на другую должность. Это затмение — отличное время для организации собственного дела и новых достижений. Водолеям астролог рекомендует выйти из тени конкурентов и проявить себя.

Рыбы

Лунное затмение в 9 доме гороскопа проиграется в сфере дальних земель. Рыбы смогут развивать бизнес за рубежом, познакомиться с новыми людьми, а также завершить заграничное обучение и получить долгожданный диплом. Астролог рекомендует сосредоточиться на развитии, чтобы не упустить новых возможностей и вовремя завершить те дела, которые уже не принесут дохода и пользы.