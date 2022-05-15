Прохор Шаляпин высказался о судебном решении по делу его мамы

Мама Прохора Шаляпина получила условный срок. Вчера состоялся суд по делу о взяточничестве в отношении матери Прохора Шаляпина. По итогам заседания Елена Колесникова получила несколько лет условно. Судебный процесс, рассматривающий дело о получении Колесниковой взяток с осужденных, прошел накануне в Волгограде. «Приговором Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда Колесникова признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (два эпизода), ч. 1 ст. 292 УК РФ (четыре эпизода), ч. 3 ст. 290 УК РФ (два эпизода). От наказания по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (один эпизод) и по ч. 1 ст. 292 УК РФ (два эпизода) Колесникова освобождена в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде лишения свободы на три года и три месяца условно с испытательным сроком три года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных учреждениях здравоохранения на срок три года», — поделился с представителями прессы источник.Прохор Шаляпин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Накануне по громкому делу высказался сам Прохор, подчеркивая, что его родительница не сделала ничего плохого. «Мать, конечно, где-то нарушила закон по незнанию, но ту статью, которую они ей вменяют — служебный подлог, взятки — нельзя применять, она не имела таких должностных полномочий… Ну нельзя сестру-хозяйку судить по статьям, которые «шьют» за воровство миллиардов. По каждой статье четыре года! Губернаторам дают такие статьи, которые проворовались!» — заявил 38-летний артист. Также артист поблагодарил юриста Катю Гордон, а также судью. «Я ей хочу сказать большое спасибо. Обжаловать приговор мы не будем. Я говорю спасибо судье и говорю свое резкое фи, свое презрение, можно сказать, некоторым людям, представителям Следственного комитета», — заключил исполнитель в интервью «Пятому каналу».