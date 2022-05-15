Сергей Безруков высказался о падении Rutubа

Актер Сергей Безруков рассказал свое мнение о будущем российской видео площадки. Артист и художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков в «Телеграм» встал на защиту Rutube. «В злорадных шутках про падение Rutube все больше слышится гоголевское «Чему смеетесь?» Понятно же, что долгое время сервис был никому не нужен и его инфраструктуре, а уж тем более защите, не уделяли должного внимания. Но сейчас, спасибо хакерам, слабые места устранят и площадку сделают более жизнеспособной», сказал Сергей Безруков.Сергей Безруков - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как отметил Сергей Безруков, мощную атаку на сервис удалось отбить всего за несколько дней. Это, как он считает, говорит о многом. В то же время Безруков посетовал, что деньги, которые можно было бы потратить на развитие сервиса уйдут на решение проблемы. Главное, как сказал актер, что режиссеры продолжать выкладывать фильмы и спектакли, а зрители их смотреть. Напомним, что Rutube пережил мощную атаку несколько дней назад со стороны иностранных хакеров. В данный момент видеохостинг функционирует в рабочем режиме.